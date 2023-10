SpaceX Falcon 9 pronto para lançar 22 satélites Starlink

Um foguete SpaceX Falcon 9 está programado para lançar 22 satélites de internet Starlink em órbita hoje a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. O lançamento está programado para ocorrer às 5h20 EDT, com diversas oportunidades de backup disponíveis, se necessário. Os interessados ​​podem assistir ao lançamento ao vivo através da conta X da SpaceX (anteriormente conhecida como Twitter).

O primeiro estágio do foguete Falcon 9, que já voou em 16 missões, retornará à Terra e pousará na nave drone Just Read the Instructions aproximadamente 8.5 minutos após o lançamento. Este lançamento ficará a um passo do recorde de reutilização da empresa, estabelecido no mês passado.

Aproximadamente 65 minutos após o lançamento, o estágio superior do Falcon 9 irá implantar os 22 satélites Starlink no espaço. A SpaceX tem expandido rapidamente sua megaconstelação Starlink, com mais de 70 missões orbitais lançadas somente em 2023. Atualmente, existem cerca de 4,900 satélites Starlink operacionais em órbita, e este lançamento contribuirá para o crescimento contínuo da constelação.

A Starlink fornece serviços de Internet para clientes em todo o mundo, transmitindo sinais da rede de satélite para receptores em terra. Ao adicionar mais satélites à constelação, a SpaceX pretende aumentar a cobertura e melhorar a conectividade à Internet a nível mundial.

Fontes:

– Artigo fonte: [Inserir título do artigo fonte]

– Crédito da imagem: SpaceX