SpaceX preparada para dois lançamentos consecutivos de satélites Starlink na Flórida e na Califórnia

A SpaceX está se preparando para dois lançamentos consecutivos de satélites Starlink em seu foguete Falcon 9. O primeiro lançamento está agendado para domingo, 8 de outubro, do Complexo de Lançamento Espacial 4 East (SLC-4E) na Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia. Os 21 satélites Starlink serão implantados na órbita baixa da Terra às 12h23, horário do Pacífico.

O próximo lançamento marcará o 14º voo do booster de primeiro estágio, que já apoiou várias missões, incluindo Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B e oito missões Starlink. Após a separação dos estágios, o primeiro estágio tentará pousar no drone “Of Course I Still Love You” posicionado no Oceano Pacífico.

O segundo lote de satélites Starlink será lançado na segunda-feira, 9 de outubro, do Complexo de Lançamento Espacial 40 (SLC-40) na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. O horário de decolagem programado é 9h06 horário do leste dos EUA.

Semelhante ao primeiro lançamento, o impulsionador de primeiro estágio do Falcon 9 para o segundo lançamento voou em 14 missões anteriores, incluindo CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA e cinco missões Starlink. A primeira etapa tentará um pouso no droneship “A Shortfall of Gravitas” estacionado no Oceano Atlântico.

A SpaceX fornecerá um webcast ao vivo de ambos os lançamentos em seu site oficial. O webcast começará aproximadamente cinco minutos antes da decolagem.

Em resumo, a SpaceX está se preparando para dois lançamentos consecutivos de satélites Starlink, com o primeiro lançamento ocorrendo na Califórnia e o segundo na Flórida. Esses lançamentos contribuirão para a implantação contínua da constelação de satélites Starlink da SpaceX, fornecendo cobertura global de Internet.

Definições:

– Starlink: Uma constelação de internet via satélite que está sendo construída pela SpaceX, fornecendo cobertura global de internet.

– Falcon 9: Um veículo de lançamento em órbita de dois estágios desenvolvido e fabricado pela SpaceX.

– Órbita baixa da Terra: A região do espaço dentro de aproximadamente 2,000 quilômetros (1,200 milhas) da superfície da Terra onde a maioria dos satélites opera.

