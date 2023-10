Nave espacial SpaceX empilhada para ensaio de lançamento, aguarda licença da FAA

Em um desenvolvimento emocionante, a SpaceX empilhou com sucesso seu mais recente protótipo Starship, o estágio superior Ship 25, no topo do Booster 9 nas instalações da Starbase no sul do Texas. Isto marca um passo importante nos preparativos para o próximo segundo voo de teste da Starship.

A Starship, que fez seu primeiro voo em abril deste ano, é uma espaçonave totalmente reutilizável projetada para missões de transporte de carga e humanos para destinos como a Lua, Marte e outros lugares. Este ambicioso projeto da SpaceX pretende revolucionar a exploração espacial e tornar as viagens interplanetárias uma realidade.

O empilhamento do Navio 25 no Booster 9 é uma etapa crítica antes que o voo de teste possa ocorrer. A integração bem-sucedida desses dois componentes deixa a SpaceX um passo mais perto de lançar a Starship para seu próximo teste de voo.

No entanto, antes que o voo de teste possa ocorrer, a SpaceX deve primeiro obter uma licença de lançamento da Federal Aviation Administration (FAA). Trabalhando em estreita colaboração com a FAA, a SpaceX está garantindo que todas as medidas e regulamentos de segurança necessários sejam cumpridos para receber a licença.

Esta colaboração entre a SpaceX e a FAA destaca a importância de garantir a segurança e a conformidade das atividades de voos espaciais. Ao trabalharem em estreita colaboração, ambas as entidades estão a esforçar-se para ultrapassar os limites da exploração espacial, ao mesmo tempo que dão prioridade ao bem-estar da tripulação, da nave espacial e do público em geral.

À medida que os preparativos para o segundo voo de teste da Starship continuam, o empilhamento bem-sucedido da Ship 25 no Booster 9 é um marco significativo. Isso aproxima a SpaceX da próxima fase de testes e, em última análise, do sonho de tornar as viagens interplanetárias uma realidade.

Fontes:

– SpaceX Starship empilhada para ensaio de lançamento, aguarda licença FAA.