SpaceX empilha protótipo de nave estelar antes do voo de teste

A SpaceX concluiu o empilhamento de seu mais recente protótipo Starship em suas instalações em Starbase, Texas, em preparação para o segundo vôo de teste da espaçonave. A empresa compartilhou fotos do processo de empilhamento nas redes sociais, junto com a notícia de que está trabalhando com a Federal Aviation Administration (FAA) para obter a licença de lançamento.

A FAA concluiu recentemente a sua investigação sobre o primeiro voo de teste da Starship, que ocorreu em 20 de abril. Infelizmente, a missão encontrou problemas e o veículo foi destruído intencionalmente. No entanto, Elon Musk afirmou que o mais recente veículo Starship está tecnicamente pronto para voar, com testes bem-sucedidos de seus motores. A SpaceX está aguardando autorização da FAA para prosseguir com o lançamento.

Com quase 400 metros de altura, a Starship é o maior e mais poderoso foguete já construído. Supera a capacidade de impulso do foguete lunar Saturn V da NASA. A espaçonave consiste em dois estágios – o estágio superior, também conhecido como Starship, e o booster do primeiro estágio, conhecido como Super Heavy. Ambos os componentes foram projetados para serem totalmente reutilizáveis, um fator crucial para tornar a colonização de Marte economicamente viável, segundo Musk.

Esta não é a primeira vez que a SpaceX empilha este protótipo de nave estelar específico. A equipe concluiu uma operação semelhante no mês passado. À medida que a empresa avança nos preparativos para o próximo voo de teste, ela continua a trabalhar em estreita colaboração com a FAA para garantir um lançamento bem-sucedido.

