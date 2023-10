Foguete SpaceX Falcon 9 lançará 21 satélites Starlink

Um foguete SpaceX Falcon 9 está programado para lançar 21 satélites de internet Starlink em órbita a partir da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia. O lançamento está marcado para a manhã de hoje, com o foguete decolando às 3h47 EDT. No entanto, se o tempo não funcionar, existem três oportunidades de backup disponíveis.

O lançamento será transmitido pela web no X, anteriormente conhecido como Twitter, com cobertura começando aproximadamente cinco minutos antes da decolagem. Se tudo correr como planejado, o primeiro estágio do Falcon 9 retornará com segurança à Terra, pousando na nave drone “Claro que ainda te amo” cerca de 8.5 minutos após o lançamento. O primeiro estágio deste foguete em particular já completou 16 voos, apenas um a menos do recorde de reutilização da SpaceX.

Os 21 satélites Starlink serão implantados no estágio superior do Falcon 9 cerca de 62.5 minutos após o lançamento. Este lançamento marca a 75ª missão orbital da SpaceX em 2023, já que a empresa pretende realizar 100 voos até o final do ano e 144 em 2024.

O foco principal da SpaceX este ano foi construir a megaconstelação Starlink, que visa fornecer cobertura global de Internet. Atualmente, o Starlink consiste em quase 4,900 satélites operacionais, e esse número continuará a crescer no futuro.

