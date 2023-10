Um foguete SpaceX Falcon 9 lançará 21 satélites Starlink em órbita

A SpaceX está se preparando para o lançamento de outro foguete, desta vez para colocar 21 satélites de internet Starlink em órbita. O foguete Falcon 9 está programado para decolar da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, no sábado às 3h47 EDT. Se houver algum atraso, as oportunidades de backup estarão disponíveis entre 4h23 EDT e 6h EDT.

O lançamento será transmitido na conta da SpaceX no X (anteriormente conhecido como Twitter), cerca de cinco minutos antes da decolagem. Se tudo correr conforme o planejado, o primeiro estágio do Falcon 9 retornará à Terra e pousará na nave drone “Claro que ainda te amo” aproximadamente 8.5 minutos após o lançamento. Este será o 16º voo do primeiro estágio deste foguete em particular, apenas um voo abaixo do recorde de reutilização da empresa.

Após cerca de 62.5 minutos, os 21 satélites Starlink serão implantados no estágio superior do Falcon 9. Este lançamento será a 75ª missão orbital da SpaceX em 2023, enquanto a empresa se esforça para atingir sua meta de 100 voos até o final do ano e 144 voos em 2024.

O projeto Starlink da SpaceX tem sido um foco importante este ano, com cerca de 60% de seus voos dedicados à expansão da megaconstelação da Internet. Atualmente, existem quase 4,900 satélites operacionais no Starlink, e esse número continuará a aumentar nos próximos anos.

Fonte: Descrição da missão SpaceX