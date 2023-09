Foguete SpaceX Falcon 9 será lançado pela 17ª vez recorde

By

Um foguete SpaceX Falcon 9 está pronto para fazer história ao ser lançado pela 17ª vez esta noite. O foguete transportará 22 satélites de internet Starlink da SpaceX. O lançamento está programado para ocorrer na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, às 10h47 EDT. Os espectadores podem assistir ao evento ao vivo através da conta da SpaceX no X.

Se tudo correr conforme o planejado, o primeiro estágio do Falcon 9 retornará à Terra após 8.5 minutos e pousará em um drone SpaceX estacionado no mar. Isto marcará a 17ª decolagem e aterrissagem bem-sucedida deste impulsionador Falcon 9 em particular, estabelecendo um novo marco para a reutilização de foguetes. Atualmente, apenas dois boosters Falcon 9 realizaram 16 voos.

Os 22 satélites Starlink a bordo do foguete serão implantados na órbita baixa da Terra aproximadamente 62.5 minutos após o lançamento. Este lançamento também contribuirá para mais um recorde para a SpaceX, já que será a 65ª missão orbital do ano, superando o recorde anterior de 61 estabelecido em 2022.

A SpaceX se concentrou principalmente na expansão da megaconstelação Starlink este ano, que atualmente consiste em mais de 4,700 satélites operacionais. No entanto, a empresa planeia continuar a aumentar este número, uma vez que tem permissão para lançar 12,000 satélites Starlink e solicitou aprovação para mais 30,000.

A cada lançamento e pouso bem-sucedidos, a SpaceX demonstra a importância e o potencial da reutilização de foguetes. À medida que continuam a ultrapassar os limites da tecnologia espacial, o futuro da exploração espacial parece mais brilhante do que nunca.

