Um foguete Falcon 9 foi lançado com sucesso da Base da Força Espacial de Vandenberg na noite de segunda-feira, marcando a terceira decolagem de setembro. O foguete, pertencente à SpaceX, transportava 21 satélites Starlink como parte da missão da empresa de fornecer serviço global de Internet. A SpaceX visa melhorar o acesso à Internet em áreas onde ela não é confiável ou não está disponível.

Esperava-se que a implantação dos satélites ocorresse cerca de uma hora após a decolagem. O impulsionador do primeiro estágio do foguete, que já havia voado 11 vezes, pousou com sucesso no navio drone posicionado no Oceano Pacífico.

Pouco antes do lançamento, a Telesat, uma empresa canadense, anunciou um acordo de lançamento múltiplo com a SpaceX para missões de Vandenberg e da Flórida. A Telesat comprou 14 lançamentos do foguete Falcon 9, cada um transportando até 18 satélites Telesat Lightspeed para a órbita baixa da Terra por lançamento. A campanha de lançamento da Telesat está prevista para começar em 2026, com serviço global previsto para 2027.

A rede Telesat Lightspeed fornecerá links de dados de alta velocidade, conexões altamente seguras e conectividade de banda larga de baixa latência em todo o mundo. No mês passado, a Telesat assinou um contrato com a MDA Ltd. para atuar como principal contratante de satélites.

O presidente e CEO da Telesat, Dan Goldberg, expressou confiança na confiabilidade e na alta cadência de lançamento da SpaceX, afirmando que eles serão um grande parceiro no lançamento do Telesat Lightspeed. A presidente e diretora de operações da SpaceX, Gwynne Shotwell, expressou orgulho no lançamento da constelação da Telesat e na expansão das capacidades de conectividade para clientes em todo o mundo.

O lançamento do foguete não só beneficia a SpaceX, mas também oferece oportunidades de emprego para trabalhadores e traz tripulantes para a Costa Central, impulsionando a economia local.

Além deste lançamento recente, Vandenberg lançou anteriormente um foguete Falcon 9 transportando satélites militares em órbita para a Agência de Desenvolvimento Espacial da Força Espacial dos EUA no início do mês.

