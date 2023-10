SpaceX anuncia lançamento matinal do foguete Falcon 9

A SpaceX anunciou um próximo lançamento da Base da Força Espacial de Vandenberg. A empresa tem como meta às 12h47 do dia 21 de outubro o lançamento de um foguete Falcon 9 do SLC-4E. O objetivo deste lançamento é implantar 21 satélites Starlink na órbita baixa da Terra.

Caso o lançamento não possa ocorrer conforme planejado, a SpaceX identificou três oportunidades de backup entre 1h23 e 3h para reagendamento. Além disso, há seis oportunidades de backup adicionais disponíveis, começando às 11h26 de sábado até 2h50 de domingo.

Para os interessados, um webcast ao vivo da SpaceX estará acessível aproximadamente cinco minutos antes do lançamento. Isso fornecerá aos espectadores atualizações em tempo real e permitirá que testemunhem a missão conforme ela se desenrola.

Vale destacar que o booster que dará suporte a esta missão já foi utilizado 15 vezes em lançamentos anteriores. Após a separação dos estágios, espera-se que o primeiro estágio do foguete pouse no drone Of Course I Still Love You, no Oceano Pacífico. Esta reutilização é um marco significativo nos esforços da SpaceX para reduzir o custo da exploração espacial e torná-la mais sustentável.

Em relação ao impacto local, não se espera que sejam ouvidos estrondos sónicos durante este lançamento. Esta é uma boa notícia para os residentes próximos, pois os estrondos sónicos podem ser perturbadores e surpreendentes.

No geral, este lançamento matinal da SpaceX representa mais um passo em frente na missão contínua da empresa de desenvolver e expandir a sua rede global de Internet por satélite.

Definições:

– Foguete Falcon 9: Um veículo de lançamento orbital de dois estágios desenvolvido pela SpaceX. Ele foi projetado para o transporte confiável e seguro de satélites e cargas úteis para o espaço.

– Satélites Starlink: Uma constelação de pequenos satélites implantados pela SpaceX com o objetivo de fornecer cobertura global de banda larga.

– Claro que ainda te amo Droneship: Um drone autônomo usado pela SpaceX para pousar e recuperar foguetes no mar.

Fonte: SpaceX (nenhum URL fornecido)