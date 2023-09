SpaceX atinge recorde de 50º lançamento do ano

A SpaceX atingiu um novo marco ao completar com sucesso seu 50º lançamento do ano, iluminando a Costa Espacial com a subida ardente do foguete Falcon 9. Esta missão também marcou o 17º voo do booster, estabelecendo um novo recorde para a empresa. O foguete Falcon 9 foi lançado do Complexo de Lançamento Espacial 40 da Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral, transportando 22 satélites Starlink da SpaceX.

O booster usado para esta missão tem um histórico de voo impressionante, tendo sido lançado anteriormente em várias missões, incluindo GPS III-3, Turksat 5A e várias missões Starlink. Ele pousou com sucesso no drone A Short Fall of Gravitas no Oceano Atlântico. A SpaceX tem sido a força motriz por trás da maioria dos lançamentos da Costa Espacial este ano, com a United Launch Alliance e a Relativity Space respondendo por apenas alguns dos lançamentos restantes.

Além dos 37 lançamentos do Cabo Canaveral, a SpaceX também completou 10 lançamentos do Centro Espacial Kennedy, incluindo todos os três voos espaciais tripulados dos EUA este ano. A empresa tem planos para várias outras missões do Falcon 9 e pelo menos um lançamento do Falcon Heavy no próximo mês. Se tudo correr como planejado, a Costa Espacial está a caminho de superar o recorde anterior de 57 lançamentos em um ano, estabelecido em 2022.

Desde o primeiro lançamento bem-sucedido da SpaceX em 2008, a empresa se tornou o fornecedor de lançamentos mais prolífico do setor. Este último lançamento bem-sucedido eleva o número total de lançamentos bem-sucedidos da SpaceX para 265 em seus foguetes Falcon 1, Falcon 9 e Falcon Heavy. Notavelmente, a empresa também alcançou 227 pousos bem-sucedidos e 199 reutilizações de propulsores de foguetes. Em comparação, a United Launch Alliance conduziu 157 lançamentos desde a sua formação em 2006.

Enquanto a SpaceX assume a liderança em frequência de lançamento, a Rocket Lab é o próximo fornecedor de lançamentos mais movimentado, embora com foguetes menores. Apesar de enfrentar um revés com uma tentativa de lançamento no início desta semana, resultando em perda de carga útil, o Rocket Lab estava no caminho certo para completar 15 lançamentos este ano. A empresa está atualmente investigando a causa do problema e trabalhando com a Administração Federal de Aviação.

No geral, o recente lançamento da SpaceX é uma prova do sucesso contínuo da empresa e do compromisso com o avanço da exploração espacial. Com mais lançamentos programados para o resto do ano, a SpaceX continua a ultrapassar limites e a redefinir o que é possível no domínio da tecnologia espacial.

