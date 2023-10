SpaceX conduz teste de motor de nave estelar para queima de órbita

A SpaceX continua progredindo com sua espaçonave Starship ao ligar um dos motores Raptor em seu protótipo da nave 26 Starship. O teste, conhecido como incêndio estático de motor único, foi conduzido para demonstrar uma inicialização semelhante a um vôo para uma queima de saída de órbita de uma nave estelar. O vídeo da queima foi compartilhado pela SpaceX no X (anteriormente conhecido como Twitter).

A Starship é o ambicioso sistema de transporte espacial da SpaceX, que consiste no impulsionador Super Heavy de primeiro estágio e na espaçonave de estágio superior conhecida como Starship. Alimentados pelo motor Raptor da SpaceX, com 33 motores para Super Heavy e seis para Starship, ambos os elementos são projetados para serem totalmente reutilizáveis. O processo de reutilização envolve queimaduras de saída de órbita e outros acionamentos de motores para devolver com segurança os veículos da nave estelar à Terra após a decolagem.

Embora a Starship ainda não tenha realizado nenhum pouso seguro após missões espaciais, ela ainda está em desenvolvimento. O veículo teve apenas uma decolagem totalmente empilhada, que foi um vôo de teste em abril deste ano. Este voo terminou com uma detonação controlada devido a vários problemas encontrados logo após o lançamento.

A SpaceX está agora se preparando para o segundo vôo de teste da Starship, que envolverá um Super Heavy chamado Booster 9 e o estágio superior da Ship 25. Ambos os veículos passaram por testes de fogo estático e estão tecnicamente prontos para voar. No entanto, antes que o lançamento possa ocorrer, a SpaceX deve obter uma licença de lançamento da Administração Federal de Aviação dos EUA para superar obstáculos regulatórios.

No geral, o recente teste de motor da SpaceX para o protótipo Starship significa um progresso significativo no desenvolvimento da espaçonave de próxima geração. Com foco na reutilização, a Starship tem um grande potencial para revolucionar as viagens no espaço profundo.

Definições:

– Queimadura de órbita: Manobra usada para desacelerar e alterar a trajetória de uma espaçonave para reentrar na atmosfera da Terra.

– Motor Raptor: Motor de foguete líquido desenvolvido pela SpaceX, conhecido por seu alto desempenho e capacidade de operar no espaço e em outros corpos celestes.

