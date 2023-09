SpaceX lança 67º foguete do ano e bate novo recorde de reutilização

A SpaceX continua quebrando recordes ao lançar seu 67º foguete do ano na noite de terça-feira. O lançamento foi significativo por dois motivos: marcou a 17ª reutilização do primeiro estágio do Falcon 9 e demonstrou a capacidade da SpaceX de ultrapassar os limites da reutilização de boosters. Este booster, com número de série 1058, já havia voado em 11 missões Starlink e em várias outras missões.

Os engenheiros da SpaceX realizaram avaliações do desgaste dos propulsores e acreditam que os foguetes podem realizar pelo menos 20 voos. Apesar do alto número de reutilizações, a SpaceX mantém uma taxa de sucesso de 100% nos últimos 9 lançamentos do foguete Falcon 228. Algumas inspeções básicas e substituições de componentes ainda são feitas, e a empresa utiliza boosters com mais experiência para seus próprios satélites Starlink.

Um aspecto interessante do lançamento foi a abordagem minimalista de transmissão da SpaceX. Para lançamentos Starlink, a empresa agora fornece apenas um feed de vídeo com áudio mínimo do centro de controle de lançamento, começando cinco minutos antes da decolagem. Esta abordagem está alinhada com o objetivo da SpaceX de tornar os lançamentos rotineiros e tirar a “mágica” da decolagem. Elon Musk, o fundador da SpaceX, nunca foi fã de webcasts de lançamento, mas entende o valor de mostrar o trabalho da empresa para clientes externos.

No entanto, uma decisão questionável é a escolha de Musk de transmitir os webcasts exclusivamente na X, a rede social que adquiriu, em vez do YouTube. Isso resultou em resolução de vídeo de qualidade inferior e outros problemas que afetam a experiência de visualização dos espectadores online. Como resultado, fluxos de lançamento alternativos de outras plataformas pareciam ter públicos maiores para o lançamento do Starlink.

Apesar disso, a SpaceX continua na vanguarda dos lançamentos de foguetes, estabelecendo novos recordes e ampliando os limites da reutilização de boosters.

