Descarte de satélites: uma crescente preocupação ambiental no espaço

Os satélites que chegaram ao fim da sua vida operacional representam um dilema para as agências espaciais. Os métodos atuais de eliminação destas naves espaciais são deixá-las em órbita, impulsioná-las para órbitas cemitério, longe dos satélites operacionais, ou direcioná-las de volta à Terra para a reentrada atmosférica. No entanto, um estudo recente conduzido por pesquisadores da Purdue University e da NOAA mostrou que a reentrada atmosférica tem consequências.

Tradicionalmente, a reentrada atmosférica tem sido considerada um método confiável para descartar satélites em órbita terrestre baixa (LEO). À medida que o LEO se tornou cada vez mais lotado de satélites nos últimos anos, este método de eliminação tornou-se mais popular. No entanto, o estudo publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences revela que a reentrada atmosférica está a fazer com que a região superior da atmosfera da Terra fique contaminada com os restos vaporizados de naves espaciais.

A equipe de pesquisa notou uma mudança na composição das nuvens de íons deixadas pelos meteoritos que entram na atmosfera. Eles descobriram que a mudança na impressão digital química dessas partículas era potencialmente devida ao número crescente de espaçonaves reentrando na atmosfera. Para confirmar as suas descobertas, os investigadores anexaram instrumentos a aviões e realizaram medições diretas da atmosfera aproximadamente 12 quilómetros acima do Alasca e do território continental dos EUA.

Os resultados do estudo mostraram uma concentração significativa de metais na atmosfera, incluindo lítio, alumínio, cobre, chumbo, magnésio e sódio, que acompanharam de perto a reentrada do satélite. Além disso, os pesquisadores também observaram que 10% das partículas de aerossol responsáveis ​​pela proteção da camada de ozônio continham alumínio.

Embora o impacto total destas descobertas no ambiente e nas alterações climáticas ainda não seja claro, os investigadores acreditam que isso enfatiza o impacto significativo dos voos espaciais humanos no planeta. Compreender as consequências do aumento das concentrações de metais na atmosfera é crucial para avaliar os riscos potenciais tanto para a camada de ozono como para a vida na superfície da Terra. Serão necessários mais estudos para compreender plenamente as implicações dos métodos de eliminação de satélites no ambiente e determinar se estratégias alternativas devem ser exploradas para mitigar a contaminação da atmosfera terrestre.

Fontes:

– Título: Métodos de eliminação de satélites e seu impacto na atmosfera terrestre

– Fonte: Anais da Academia Nacional de Ciências

– Definição: Órbita Terrestre Baixa (LEO) é uma região do espaço a aproximadamente 2000 quilômetros da superfície da Terra onde reside a maioria dos satélites e a Estação Espacial Internacional.

– Definição: A reentrada atmosférica é o processo pelo qual uma nave espacial ou satélite entra na atmosfera da Terra após completar a sua missão ou atingir o fim da sua vida operacional.