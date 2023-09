Identificando AGN de ​​linha larga e de baixa massa no universo primitivo

Buracos negros supermassivos (SMBHs) são uma característica comum no centro de galáxias massivas. No entanto, as origens destes buracos negros massivos no universo primitivo permanecem um mistério. Uma teoria sugere que os SMBHs cresceram a partir de progenitores menores, acumulando massa através de seus discos de acreção. Estes buracos negros mais pequenos, conhecidos como “sementes”, têm massas que variam entre 100 e mais de 100,000 vezes a massa do Sol. Mas ao observar os primeiros SMBHs, os investigadores encontraram massas de cerca de mil milhões de vezes a massa do Sol. Estas observações são tendenciosas para os quasares mais luminosos, então como podemos encontrar os quasares mais fracos e os buracos negros de menor massa que podem existir no Universo primitivo?

Os pesquisadores estão recorrendo ao Telescópio Espacial James Webb (JWST) para superar esse desafio. Usando a sensibilidade do JWST em comprimentos de onda do infravermelho próximo, um estudo recente identificou dois núcleos de galáxias ativos (AGN) com redshift z>5, cerca de um bilhão de anos após o Big Bang. Estes AGN, conhecidos como CEERS 2782 e CEERS 746, foram identificados através da espectroscopia NIRSpec do programa Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Ao estudar os espectros desses AGN, os pesquisadores conseguiram analisar importantes linhas de emissão e determinar que ambos os objetos são AGN de ​​linha larga. Os autores usaram diagramas de razão linear para distinguir entre AGN e galáxias formadoras de estrelas. No entanto, estes diagramas não foram capazes de classificar definitivamente o CEERS 2782 e o CEERS 746 devido ao seu alto desvio para o vermelho e baixa metalicidade. Além disso, os autores calcularam a massa dos buracos negros supermassivos no centro destes AGN utilizando a linha de emissão Hα. O obscurecimento por gás e poeira pode afetar estas medições, subestimando potencialmente a massa do buraco negro.

A descoberta do CEERS 2782 e do CEERS 746 ajuda a preencher a lacuna entre as observações do AGN local e dos quasares com alto desvio para o vermelho. Esses AGN fracos e com alto desvio para o vermelho fornecem informações valiosas sobre o universo primitivo e a formação de buracos negros supermassivos. À medida que o Telescópio Espacial James Webb continua a revelar mais monstros escondidos no cosmos, poderemos em breve desvendar os mistérios que cercam as origens destes enormes objetos celestes.

