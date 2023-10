Os sons sob nossos pés: estabilidade da rocha revelada por meio de padrões acústicos

Pesquisadores do MIT descobriram que os sons emitidos pelas rochas podem fornecer informações valiosas sobre a sua estabilidade. Ao submeter as rochas a várias pressões no laboratório, a equipa descobriu que diferentes padrões acústicos, ou “impressões digitais”, emergiam em diferentes profundidades e intensidades. Por exemplo, amostras de mármore emitiram “booms” graves sob baixas pressões, enquanto pressões mais altas resultaram em estalos mais agudos. Esses padrões acústicos podem ajudar os cientistas a identificar regiões instáveis ​​abaixo da superfície da Terra que podem ser propensas a terremotos ou erupções. O estudo, publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences, também tem aplicações potenciais na perfuração de energia geotérmica, onde a compreensão do comportamento das rochas é crucial.

A crosta terrestre é frequentemente comparada à casca de uma maçã, com vários níveis de resistência e estabilidade. As rochas próximas à superfície são frágeis e fraturam facilmente, enquanto as rochas em maiores profundidades podem fluir devido a imensas pressões e calor. Compreender a “transição frágil para dúctil”, onde as rochas exibem propriedades de fragilidade e ductilidade, é importante para estudar a força da litosfera da Terra e prever terremotos. Através do estudo de defeitos microscópicos nas rochas, como fissuras, fissuras e poros, os investigadores esperam obter informações sobre esta transição.

O ultrassom foi usado para mapear imperfeições microscópicas nas rochas, enviando ondas sonoras através delas, que ricocheteavam e refletiam nos defeitos de maneiras específicas. Esta abordagem forneceu informações valiosas sobre os padrões de defeitos nas rochas. Nos experimentos, cilindros de mármore de Carrara, mesmo material usado no David de Michelangelo, foram submetidos a pressões extremas. Pulsos de ultrassom foram enviados através das amostras e os padrões acústicos resultantes foram registrados. Os pesquisadores descobriram que esses padrões acústicos mudavam dependendo da pressão aplicada às rochas.

Este método inovador de estudo de rochas através da acústica pode ajudar os geólogos a compreender melhor o comportamento das rochas em diferentes profundidades e pressões. Tem o potencial de melhorar a nossa capacidade de prever sismos e erupções, bem como ajudar nos esforços de perfuração geotérmica. Mais pesquisas neste campo poderiam fornecer informações valiosas sobre a ciência fundamental da estabilidade das rochas e contribuir para tornar o mundo um lugar melhor.

Fontes:

– Artigo original de Jennifer Chu, MIT News Office