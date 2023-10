Diamantes revelam segredos da evolução da Terra

Um estudo recente revelou que os diamantes podem oferecer informações valiosas sobre a evolução da Terra. Sendo o mineral natural mais duro conhecido, os diamantes têm a capacidade de resistir a condições extremas, incluindo a criação e destruição de supercontinentes. Os investigadores concentraram-se nos diamantes “superprofundos” que se formaram há milhões de anos sob o supercontinente Gondwana, enterrados nas profundezas da superfície da Terra.

Estes diamantes únicos fornecem pistas importantes sobre a formação, estabilização e movimento dos supercontinentes, lançando luz sobre o “ciclo dos supercontinentes” impulsionado pelas placas tectónicas. Este ciclo é difícil de estudar através de meios tradicionais, uma vez que a crosta oceânica é relativamente jovem e a crosta continental oferece informações limitadas sobre processos geológicos profundos.

O estudo envolveu a análise dos diamantes e suas minúsculas inclusões de silicato e sulfeto por meio de uma série de análises químicas, incluindo análise isotópica. Isto permitiu aos investigadores datar os diamantes, revelando que se formaram entre 650 e 450 milhões de anos atrás, sob a base de Gondwana, quando o supercontinente cobria o Pólo Sul.

Os investigadores descobriram que, à medida que os diamantes se formavam, as rochas em que se encontravam tornaram-se flutuantes e foram transportadas juntamente com o material subductado do manto até à base de Gondwana, expandindo o supercontinente a partir de baixo. Com o tempo, à medida que Gondwana começou a se desintegrar, os diamantes foram trazidos à superfície da Terra em violentas erupções vulcânicas que ocorreram onde hoje é o Brasil e a África Ocidental.

Estas descobertas indicam que os diamantes ficaram “presos” à base de Gondwana e migraram com diferentes fragmentos do supercontinente à medida que este se dividia. O estudo destaca a importância dos diamantes superprofundos na compreensão da formação dos continentes e da evolução da Terra. Os continentes desempenham um papel crucial no suporte da vida no nosso planeta, e a investigação neste campo ajuda-nos a compreender como os continentes se formam, evoluem e contribuem para as características únicas da Terra.

