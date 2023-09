Curiosity Rover continua sua exploração em Marte

O rover Curiosity, implantado pela NASA em Marte, está embarcando em mais um fim de semana de exploração. O rover irá envolver-se numa variedade de atividades científicas, aproveitando a oportunidade para estudar de perto a paisagem marciana.

O plano de fim de semana inclui ciência de contato no primeiro sol, um passeio no segundo sol e ciência remota no terceiro sol. Este padrão de atividades foi repetido em vários fins de semana ao longo da viagem do Curiosity, mas o terreno em constante mudança garante que há sempre algo novo para descobrir.

O primeiro sol envolverá a análise de dois alvos localizados próximos ao rover. O primeiro alvo, denominado 'Hydra', será escovado com a Dust Removal Tool (DRT) antes de ser examinado pelo Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) e pelo Mars Hand Lens Imager (MAHLI). O segundo alvo, denominado 'Dodoni', é uma característica resistente elevada que também será estudada pela APXS e MAHLI.

Além disso, os instrumentos Chemistry and Camera (ChemCam) e Mast Camera (Mastcam) continuarão a documentar a parte superior da cordilheira Gediz Vallis, bem como estudar outra rocha próxima chamada 'Thassos' usando espectroscopia de ruptura induzida por laser (LIBS). A Mastcam também observará o monte do Orinoco e um bloco em camadas chamado 'Rouskio'.

O segundo sol se concentrará em atividades científicas pré-propulsão, incluindo a análise LIBS de um veio escuro no mesmo bloco de Thassos, mosaicos que capturam vistas da borda leste da cratera e observações do espaço de trabalho próximo e de outro alvo resistente chamado 'Milos'. Sensores ambientais também monitorarão a atividade dos redemoinhos e medirão a opacidade atmosférica.

O terceiro sol envolverá observações científicas remotas, como uma pesquisa de redemoinhos de poeira e um filme de nuvens suprahorizontais ao meio-dia. A ChemCam usará seu software Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS) para selecionar um alvo para geração de imagens. O Curiosity também realizará uma caracterização atmosférica matinal.

À medida que o Curiosity continua as suas viagens acidentadas pela paisagem marciana, os cientistas antecipam ansiosamente os valiosos dados e imagens que continuará a fornecer para a exploração contínua do nosso planeta vizinho.

Fontes:

– NASA/JPL-Caltech – Crédito da imagem: NASA/JPL-Caltech – Este artigo fonte forneceu informações sobre o plano de fim de semana do Curiosity em Marte.

– Definições de termos:

– Sol: um dia marciano, que equivale a 24 horas e 39 minutos na Terra.

– Contact science: atividades científicas que envolvem contato físico direto com a superfície marciana, como escovação ou perfuração.

– APXS: Espectrômetro de Raios X de Partículas Alfa, instrumento do Curiosity usado para determinar a composição elementar de rochas e solo.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, uma câmera do Curiosity que pode capturar imagens de alta resolução de rochas e solo marciano.

– ChemCam: instrumento de Química e Câmera, que utiliza espectroscopia de plasma induzido por laser para analisar a composição de rochas e solo à distância.

– Mastcam: Mast Camera, um sistema de câmeras do Curiosity que fornece imagens panorâmicas e estereoscópicas da superfície marciana.

– LIBS: Espectroscopia de Quebra Induzida por Laser, técnica utilizada pela ChemCam para analisar a composição de rochas e solo.

– ENV: Sensores ambientais no Curiosity que medem as condições atmosféricas e outros fatores ambientais.

– AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Increased Science, software usado pela ChemCam para selecionar alvos de imagem de forma autônoma.