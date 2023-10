Autoestima e empoderamento das mulheres enfatizados em evento de premiação

As mulheres devem reconhecer o seu valor próprio e superar o condicionamento social que limita o seu crescimento, de acordo com Nigar Shaji, diretor do projeto da missão solar Aditya L1 na Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO). Falando no evento 'Prêmios de Excelência e Empresa para Mulheres e Compartilhamento de Conhecimento' em Tiruchi, Shaji elogiou as mulheres empreendedoras e destacou a importância de as mulheres se capacitarem.

O evento, organizado pela Faculdade Regional de Engenharia de Tiruchirappalli – Parque de Empreendedores de Ciência e Tecnologia (TREC-STEP), fez parte de um projeto de apoio a organizações da sociedade civil para empreendimentos climáticos, financiado pela Rede de Inovação e Habilitação de Gênero apoiada pela União Europeia e Empreendedores (GENIE).

Shaji discutiu o progresso da missão Aditya L1, que deve começar a orbitar em direção ao ponto L1 Lagrange em janeiro de 2024. Os pontos Lagrange são posições no espaço onde os objetos permanecem estáveis. O discurso de Shaji enfatizou a necessidade de as mulheres serem educadas, serem financeiramente independentes e criarem os seus filhos de forma a respeitarem a todos, independentemente do género.

Ela também enfatizou a importância da adoção de tecnologias ecologicamente corretas e da contribuição dos empreendedores em empreendimentos climáticos para a conservação ambiental. Shaji afirmou que embora haja desafios, também haverá oportunidades de mudança.

Destacando o esforço da equipe por trás do sucesso da ISRO, Shaji expressou o compromisso da organização em capacitar e melhorar a vida dos indivíduos. O evento foi encerrado com a entrega de prêmios a 30 empresárias de Tamil Nadu, reconhecendo suas conquistas.

Além da cerimônia de premiação, foi realizado um curso de orientação em marketing digital para mulheres empreendedoras como parte do programa.

No geral, o evento serviu como uma plataforma para celebrar as realizações das mulheres, ao mesmo tempo que as inspirou e incentivou a abraçar a sua autoestima e a lutar pelo crescimento pessoal e profissional.

Fontes:

- N / D