A missão Aditya L1 da Índia começa a estudar o vento solar vindo do espaço

A missão Aditya L1 da Índia começou com sucesso a estudar partículas energéticas no vento solar vindas do espaço. A missão visa realizar este estudo utilizando o Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), que faz parte da carga útil Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX).

O STEPS foi desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisas Físicas (PRL) com apoio do Centro de Aplicações Espaciais (SAC) e está funcionando desde 10 de setembro dentro do campo magnético terrestre. O dispositivo continuará a funcionar a partir do espaço enquanto o Aditya L1 faz a sua viagem de quatro meses até ao ponto 1 de Lagrange, a cerca de 1.5 milhões de quilómetros da Terra.

O principal objetivo do STEPS é estudar o ambiente das partículas energéticas a partir de sua posição no ponto L1. Esses dados ajudarão a melhorar a saúde e o desempenho dos recursos espaciais e fornecerão uma melhor compreensão de como o clima espacial muda ao longo do tempo.

O STEPS é composto por seis sensores que observam diferentes direções e medem íons supratérmicos e energéticos. Ao recolher dados durante as órbitas da Terra, os cientistas podem analisar o comportamento das partículas que rodeiam o planeta, particularmente na presença do campo magnético da Terra.

Lançada pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) em 2 de setembro, a missão Aditya-L1 tem como objetivo chegar ao ponto L1 usando a manobra Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I). O ponto L1 é significativo para observações solares e é onde as forças gravitacionais entre dois objetos se equilibram, permitindo que a espaçonave permaneça em uma posição estável por um longo período de tempo.

(Fonte: PRL e SAC, sem URLs fornecidas)

