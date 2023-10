Cientistas solares fazem progresso na compreensão da misteriosa atmosfera externa do Sol

Os cientistas solares fizeram progressos significativos na resolução do antigo mistério de por que a atmosfera exterior do Sol, conhecida como coroa, é muito mais quente do que as camadas abaixo dela. Usando o Telescópio Solar Daniel K. Inouye (DKIST) no Havaí, uma equipe internacional de cientistas observou o campo magnético do Sol com detalhes sem precedentes. Eles descobriram padrões complexos de energia semelhantes a cobras no campo magnético da atmosfera inferior do Sol, a cromosfera, que pode estar conduzindo energia para as camadas externas da atmosfera solar.

Esta investigação aproxima os cientistas da compreensão do Sol, a nossa estrela que dá vida. A temperatura extremamente alta da coroa, atingindo mais de 1.8 milhão de graus Fahrenheit, tem intrigado os pesquisadores há décadas. De acordo com modelos estelares, a temperatura deveria aumentar em direção ao núcleo de uma estrela, onde ocorre a fusão nuclear. No entanto, a temperatura da coroa contradiz esta expectativa, sugerindo a existência de um mecanismo desconhecido que aquece a atmosfera exterior.

Os fenômenos magnéticos semelhantes a cobras observados pela equipe de pesquisa poderiam explicar esse mistério. Compreender a geometria do campo magnético é crucial para compreender os fenômenos energéticos que impulsionam a dinâmica do plasma na atmosfera solar. Em última análise, esses fenômenos contribuem para o aquecimento do plasma solar a temperaturas de milhões de graus.

Tentativas anteriores para resolver o problema do aquecimento coronal concentraram-se nas regiões ativas do sol, como as manchas solares. No entanto, o estudo recente investigou regiões mais calmas da superfície do Sol, cobertas por células convectivas chamadas grânulos. Essas regiões exibem campos magnéticos mais fracos, porém mais dinâmicos. A equipe observou um padrão de campo magnético subjacente mais complicado, com variações serpentinas em sua orientação.

A complexidade destas variações do campo magnético em pequena escala sugere que a energia é libertada através de um processo denominado reconexão magnética, que ocorre quando campos magnéticos opostos interagem e libertam energia que contribui para o aquecimento atmosférico. Os investigadores usaram o telescópio óptico solar mais poderoso do mundo para revelar estas intrincadas orientações do campo magnético, aproximando-nos da compreensão deste importante enigma da investigação solar.

As descobertas deste estudo foram publicadas no The Astrophysical Journal Letters.

Fontes:

– Universidade de Sheffield

– As Cartas do Jornal Astrofísico