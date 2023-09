Uma cobra engasga com peixes invasores: implicações para pesquisas sobre cobras comedoras de peixes e espécies invasoras

By

Um herpetologista na França encontrou recentemente um incidente notável em que uma cobra tentou comer um peixe do tamanho da sua cabeça. Nicolas Fuento, herpetologista da organização sem fins lucrativos Liga para a Proteção das Aves na França, observou uma cobra viperina lutando para consumir uma espécie de peixe invasora em Lac de Carcès, no sudeste da França. Este encontro gerou um apelo para mais pesquisas sobre a relação entre cobras comedoras de peixes e espécies invasoras.

Fuento inicialmente pensou que a cobra estava apenas tentando comer o peixe, mas logo percebeu que a cobra estava engasgando com o peixe alojado em seu esôfago. Para salvar a cobra, Fuento empurrou suavemente o peixe de volta para a boca da cobra para desalojar seus espinhos. Com o peixe removido com sucesso, a cobra apareceu ilesa e deslizou para longe.

A espécie de peixe identificada foi o ruffe, um pequeno peixe de água doce nativo de partes da Europa e da Ásia. No entanto, os ruffes foram introduzidos em várias regiões, incluindo a França, onde são considerados uma espécie invasora. Suas barbatanas dorsais duras e espinhosas tornam-nas difíceis de serem consumidas pelos predadores.

As cobras viperinas se alimentam principalmente de peixes e, em algumas regiões, sua área de distribuição nativa se sobrepõe à dos rufos. A presença de rufos invasores nas zonas húmidas do Mediterrâneo, onde as cobras viperinas são raras e estão em declínio, representa uma ameaça potencial para a população local de cobras. Incidentes anteriores mostraram que cobras comedoras de peixes na Europa, incluindo cobras viperinas, morreram após consumirem peixes invasores.

Embora o impacto dos peixes invasores nas cobras permaneça por estudar, este caso destaca a necessidade de mais pesquisas sobre as ameaças potenciais representadas pelas espécies invasoras. Compreender a relação entre cobras comedoras de peixes e peixes invasores pode contribuir para os esforços de conservação e proteção das populações nativas de cobras.

