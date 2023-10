Astrônomos detectam a explosão rápida de rádio mais distante, oferecendo informações sobre o universo oculto

Os astrônomos fizeram uma descoberta inovadora ao detectar a explosão rápida de rádio (FRB) mais distante já registrada. Esta explosão remota de ondas de rádio cósmicas, conhecida como FRB 20220610A, foi observada em uma galáxia localizada a oito bilhões de anos-luz de distância da Terra. A explosão, que dura menos de um milissegundo, é também uma das mais poderosas já observadas.

O Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul desempenhou um papel crucial na localização da galáxia fonte da FRB. Ao utilizar o VLT, os astrónomos conseguiram determinar que esta galáxia é mais antiga e mais distante do que qualquer outra fonte FRB conhecida. Acredita-se também que faça parte de um pequeno grupo de galáxias em fusão.

Esta descoberta tem implicações importantes para a compreensão da composição do universo. Os métodos atuais de medição da massa do universo produziram resultados conflitantes e desafiaram o modelo padrão da cosmologia. Ao usar FRBs como ferramenta, os astrónomos esperam obter informações sobre a matéria “perdida” que existe entre as galáxias.

As rajadas rápidas de rádio têm a capacidade única de detectar material ionizado, mesmo em espaço considerado quase vazio. Isto permite aos astrónomos medir a quantidade de matéria presente entre as galáxias. A descoberta do FRB 20220610A confirma a existência da “relação Macquart”, que afirma que quanto mais longe está uma explosão rápida de rádio, mais gás difuso ela revela entre as galáxias.

Embora a causa exata das explosões rápidas de rádio ainda seja desconhecida, esta descoberta recente confirma que são eventos comuns no cosmos. Os astrónomos acreditam que o estudo destas explosões não só ajudará a detectar matéria entre galáxias, mas também a compreender melhor a estrutura do Universo.

Embora esta descoberta represente os limites atuais das capacidades do telescópio, os avanços futuros oferecem possibilidades ainda maiores. O Observatório Square Kilometer Array está atualmente construindo dois radiotelescópios na África do Sul e na Austrália que serão capazes de detectar milhares de FRBs, incluindo aqueles que estão muito mais distantes. Além disso, o próximo Extremely Large Telescope, que está sendo construído no Chile, proporcionará aos astrônomos a capacidade de estudar galáxias-fonte de explosões ainda mais distantes.

Esta descoberta significativa abre novos caminhos para a pesquisa e exploração dos mistérios ocultos do universo. Ao aproveitar o poder das rápidas explosões de rádio, os astrónomos estão preparados para ultrapassar os limites da nossa compreensão e lançar luz sobre os segredos do cosmos.

