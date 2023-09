A história evolutiva revela crescimento lento em crocodilos

Um estudo recente publicado na Current Biology intitulado “Origens do crescimento lento na linhagem do caule dos crocodilianos” esclareceu por que os crocodilianos, incluindo crocodilos e jacarés, crescem lentamente em comparação com seus parentes vivos mais próximos, os pássaros. A equipe de pesquisa investigou a estrutura interna dos ossos fósseis de ancestrais crocodilianos de 200 milhões de anos, conhecidos como crocodilomorfos, e descobriu que eles cresciam lentamente, semelhante aos crocodilos modernos.

Os investigadores ficaram surpresos ao descobrir que os tecidos ósseos destes antigos crocodilomorfos consistiam num tipo chamado osso de fibras paralelas, indicando uma taxa de crescimento entre os seus antepassados ​​de crescimento rápido e os crocodilos de crescimento mais lento de hoje. Esta descoberta desafia a crença comum de que o crescimento lento dos crocodilos vivos está ligado ao seu estilo de vida sedentário e semiaquático. Esses primeiros crocodilomorfos eram animais ativos e totalmente terrestres, e não os predadores de emboscada que existem hoje.

O estudo também envolveu o exame de fósseis de um ancestral crocodiliano gigante recém-descoberto que viveu há 210 milhões de anos na África do Sul. Os pesquisadores analisaram os ossos sob um microscópio de alta potência para determinar a idade da morte, a taxa de crescimento anual e as características do tecido ósseo. Comparando o novo espécime com outras espécies conhecidas, eles identificaram-no como um ancestral muito antigo do crocodilo, possivelmente o mais antigo do grupo que inclui os crocodilos modernos.

Os pesquisadores descobriram que a espécie gigante crescia mais lentamente do que outros grandes répteis de sua época, como os dinossauros. Esta estratégia de crescimento lento persistiu e desacelerou ainda mais nas espécies de crocodilomorfos evoluídas mais recentemente. O crescimento lento tornou-se uma característica de todos os crocodilomorfos conhecidos descendentes de seu antigo ancestral, permitindo-lhes sobreviver a um evento de extinção em massa no final do Período Triássico.

Por outro lado, acredita-se que os dinossauros sobreviveram à extinção em massa crescendo rapidamente. Este evento levou à coexistência de dinossauros de crescimento rápido e crocodilomorfos de crescimento lento na era seguinte, estabelecendo, em última análise, as bases para as diferenças de crescimento observadas em seus descendentes modernos, pássaros e crocodilianos.

As descobertas do estudo indicam que a disparidade nas taxas de crescimento entre aves e crocodilianos foi estabelecida no início da história evolutiva do grupo, apesar do seu ancestral comum ser um animal de crescimento rápido. Esta pesquisa contribui para a nossa compreensão dos fatores complexos que influenciam os padrões de crescimento e as adaptações evolutivas em diferentes espécies.

