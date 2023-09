Descubra o céu noturno em Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore está oferecendo aos visitantes a oportunidade de experimentar a beleza do céu noturno com duas festas estelares. Em parceria com a Grand Traverse Astronomical Society, o parque sediará eventos nos dias 15 de setembro e 21 de outubro, das 5h às 11h, na área de Dune Climb.

As festas das estrelas no Sleeping Bear Dunes National Lakeshore oferecem uma oportunidade para os visitantes observarem o deslumbrante céu escuro do parque. A falta de poluição luminosa permite visões claras de objetos do espaço profundo através dos telescópios fornecidos. Dependendo da data e das condições, os participantes poderão ver estrelas, planetas, meteoros e até a Via Láctea.

Além da observação das estrelas, os eventos oferecem outras atividades para os visitantes desfrutarem. Antes do pôr do sol, haverá observação solar e atividades infantis disponíveis. Quando escurecer, haverá estações telescópicas e estações de informações para os participantes explorarem. Para aproveitar ao máximo a festa das estrelas, os visitantes são incentivados a se vestir adequadamente de acordo com o clima e trazer itens como lanternas (de preferência com filtro vermelho para preservar a visão noturna), binóculos, repelente de insetos, cadeiras de praia e cobertores.

A entrada nas festas das estrelas é gratuita, mas é necessário um passe de visitante para entrar no parque. Mais informações sobre cada evento, incluindo detalhes de estacionamento e cancelamentos relacionados ao clima, podem ser encontradas no calendário online do Sleeping Bear Dunes.

Com a crescente perda de céu escuro devido à poluição luminosa, eventos como estes são importantes para preservar e apreciar as maravilhas do céu noturno. A Grand Traverse Astronomical Society dedica-se a promover a consciência pública e a compreensão da astronomia e, através da sua parceria com a Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, é capaz de partilhar a sua paixão pelas estrelas com um público mais vasto.

Fontes:

– Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

– Sociedade Astronômica Grand Traverse