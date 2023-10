Explorando o fenômeno surpreendente da dispersão da luz por um único átomo

Pesquisadores do Departamento de Física da Universidade Humboldt de Berlim fizeram uma descoberta inovadora sobre a dispersão da luz por um único átomo. Liderada por Jürgen Volz e Arno Rauschenbeutel, a equipe publicou suas descobertas na prestigiada revista Nature Photonics. Esta nova visão não apenas lança luz sobre o comportamento da luz no nível microscópico, mas também contém potencial para avanços na comunicação quântica.

De acordo com a hipótese de Max Planck de 1900, a luz troca energia com a matéria em unidades discretas chamadas quanta. Albert Einstein propôs mais tarde que esses quanta, ou fótons, eram as partículas fundamentais da luz. Hoje, os fotodiodos são capazes de detectar um único fóton, pois convertem a detecção em pulsos curtos de corrente.

Quando um único átomo é excitado para fluorescência por um feixe de laser, a luz fluorescente resultante se comporta de maneira diferente da luz laser que o excitou. Embora os fótons ocorram simultaneamente na luz laser, um único átomo espalha apenas um fóton por vez. No entanto, os pesquisadores descobriram que quando dois fótons de laser atingem um único átomo simultaneamente, o átomo absorve um fóton, mas permite a passagem do segundo. O fóton absorvido é então emitido em uma direção aleatória antes que o átomo possa absorver outro fóton.

A descoberta surpreendente ocorreu quando a equipe de pesquisa removeu um componente de cor específico da luz fluorescente usando um filtro. Eles observaram que o fluxo de fótons únicos se transformou em pares de fótons que foram detectados ao mesmo tempo. Este efeito inesperado desafia a nossa percepção quotidiana e desafia as crenças anteriores sobre as capacidades de dispersão de um único átomo.

Além da sua natureza fascinante, este fenómeno tem implicações práticas para as tecnologias quânticas. Os pares de fótons gerados por meio desse processo são emaranhados mecanicamente quântica, possibilitando fenômenos como o teletransporte de estados quânticos. Os pesquisadores acreditam que o uso de átomos únicos como fontes para pares de fótons emaranhados supera as fontes existentes em termos de brilho e compatibilidade com repetidores quânticos e portas quânticas usadas na comunicação quântica de longa distância.

A capacidade de manipular e compreender o comportamento da luz no nível atômico abre novas possibilidades no campo da comunicação quântica e do processamento de informação. Esta pesquisa serve como um lembrete de que nossas intuições cotidianas nem sempre podem estar alinhadas com o intrincado funcionamento do mundo microscópico.

Perguntas frequentes

Qual é o significado da pesquisa conduzida pelo Departamento de Física da Universidade Humboldt?

A pesquisa fornece novos insights sobre o comportamento de dispersão da luz por um único átomo e suas aplicações potenciais na comunicação quântica.

O que os pesquisadores descobriram?

Os pesquisadores descobriram que quando um componente de cor específico é removido da luz fluorescente emitida por um único átomo, o fluxo de fótons únicos se transforma em pares de fótons que são detectados simultaneamente.

Como essa descoberta impacta a comunicação quântica?

Os pares de fótons emaranhados gerados por meio desse processo têm aplicações práticas na comunicação quântica, como teletransporte de estados quânticos e compatibilidade com repetidores quânticos e portas quânticas.

O que é emaranhamento mecânico quântico?

O emaranhamento mecânico quântico refere-se a um fenômeno onde duas partículas se conectam de tal forma que o estado de uma partícula depende do estado da outra, independentemente da distância física entre elas.

Como esta pesquisa pode contribuir para os avanços nas tecnologias quânticas?

Ao compreender o comportamento de dispersão de átomos individuais e sua capacidade de gerar pares de fótons emaranhados, os pesquisadores podem desenvolver fontes mais eficientes e brilhantes de informação quântica para aplicações em comunicação quântica e processamento de informação.