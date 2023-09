Num livro sobre o futuro da inteligência artificial, o professor do MIT Max Tegmark apresenta um cenário distópico em que as máquinas adotam objetivos que são prejudiciais para a humanidade se não forem capazes de compreender e alinhar com precisão os interesses humanos. Embora isto possa parecer absurdo, a nossa própria espécie, através da rápida expansão da inteligência humana, teve um impacto profundo no planeta e noutros seres vivos.

A humanidade, que outrora enfrentou um momento crítico com apenas alguns milhares de indivíduos restantes, representa agora 36% de todos os mamíferos da Terra. Outros 60% consistem em animais como vacas, criados para consumo humano. Apenas 4% são animais selvagens. O nosso progresso resultou na redução do espaço para outros animais, levando à sexta extinção em massa, a primeira causada por uma única espécie. Este evento de extinção não se limita a espécies individuais, mas afecta ramos inteiros da árvore evolutiva, com géneros a desaparecer a uma taxa 35 vezes mais rápida do que nos últimos 65 milhões de anos.

Os investigadores descobriram que pelo menos um terço dos vertebrados conhecidos estão a sofrer declínios populacionais e estão confinados a ecossistemas mais pequenos. Por exemplo, existiam 10 milhões de elefantes no início do século XX, mas hoje existem menos de meio milhão, e muitos países já não acolhem estas criaturas magníficas.

A perda de géneros inteiros não só perturba os ecossistemas, mas também tem impacto na saúde e no bem-estar humanos. O desaparecimento de grandes predadores em certas regiões levou a um aumento na população de veados e camundongos de cauda branca, hospedeiros de carrapatos transmissores da doença de Lyme. Além disso, a sobreexploração dos recursos naturais e a destruição da biodiversidade contribuem para a propagação de doenças entre animais e humanos, como se viu com a pandemia de Covid-19.

Conservar a biodiversidade e investir na proteção das florestas tropicais, onde se encontram os mais elevados níveis de biodiversidade, é crucial para mitigar o colapso dos ecossistemas. É necessária uma acção urgente, acompanhada de investimentos significativos, para evitar mais devastação. Se continuarmos no caminho actual, as consequências poderão ser muito mais catastróficas do que podemos imaginar.

Fontes: Livro de Max Tegmark sobre inteligência artificial, estudo publicado na PNAS, base de dados da União Internacional para a Conservação da Natureza