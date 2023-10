A era espacial deixa sua marca na estratosfera da Terra

A estratosfera, uma das partes mais remotas do planeta, está sendo afetada pelas atividades humanas no espaço. Os pesquisadores descobriram quantidades significativas de metais em aerossóis na atmosfera, provavelmente resultantes do número crescente de espaçonaves e satélites sendo lançados e retornando à Terra. Estes metais estão a mudar a química atmosférica, o que poderá ter implicações potenciais para o clima, a camada de ozono e a habitabilidade do planeta.

A equipe de cientistas, incluindo Dan Cziczo e Dan Murphy, conduziu pesquisas usando ferramentas especializadas anexadas a aviões de pesquisa. Eles encontraram mais de 20 elementos, incluindo lítio, alumínio, cobre e chumbo, em amostras de aerossóis que correspondiam às proporções usadas nas ligas de naves espaciais. A massa desses metais provenientes da reentrada da espaçonave excedeu a quantidade encontrada na poeira cósmica natural. Além disso, quase 10% das grandes partículas de ácido sulfúrico, que ajudam a proteger a camada de ozônio, continham alumínio e outros metais de naves espaciais.

Estima-se que mais 50,000 satélites possam atingir a órbita até 2030. Isto significa que até metade das partículas estratosféricas de ácido sulfúrico poderão conter metais provenientes da reentrada nas próximas décadas. Os efeitos potenciais na atmosfera da Terra, na camada de ozônio e na própria vida ainda não são totalmente compreendidos.

Estudar a estratosfera é um desafio porque é uma região intocada e estável da atmosfera, raramente acessada por humanos ou mesmo por voos de alta altitude. No entanto, através do Programa de Ciência Aerotransportada da NASA, os pesquisadores conseguiram coletar amostras de ar a uma altitude de 11.8 km acima do solo no Alasca. Instrumentos foram utilizados para garantir a coleta das amostras de ar mais frescas e não perturbadas.

A estratosfera desempenha um papel crucial na proteção do planeta e de toda a vida que nele existe através da camada de ozono. Esta camada atua como um escudo global contra a radiação ultravioleta prejudicial. Nas últimas décadas, assistimos a esforços para reparar e reabastecer a camada de ozono depois de esta ter sido ameaçada pelos clorofluorocarbonetos. No entanto, a presença crescente de metais provenientes de lançamentos e retornos de naves espaciais pode representar novos desafios.

Os foguetes usados ​​para colocar satélites e espaçonaves em órbita deixam um rastro de metais, semelhante ao rastro deixado pelos navios no oceano. Esses metais contribuem para a formação de partículas de aerossol na estratosfera. Embora os meteoritos caiam na atmosfera há muito tempo, a massa de metais dos foguetes rivaliza com a dos meteoritos. O impacto da ocupação humana e dos voos espaciais na atmosfera da Terra é uma preocupação significativa que requer uma investigação mais aprofundada.

Compreender as mudanças que ocorrem na estratosfera é crucial para proteger o planeta e garantir a sua habitabilidade contínua. A pesquisa conduzida por Cziczo, Murphy e suas equipes lança luz sobre o impacto potencial das atividades humanas no espaço na atmosfera da Terra e no delicado equilíbrio da camada de ozônio.

