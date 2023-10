Astrônomos revelam inovador Atlas da Galáxia de Siena para visualização pública

By

Os astrónomos alcançaram um marco significativo ao revelar o Siena Galaxy Atlas (SGA), um extenso catálogo que inclui cerca de 400,000 galáxias e as suas informações detalhadas. Ao contrário das compilações anteriores, a SGA oferece dados precisos e de alta qualidade, tornando-a um recurso valioso tanto para os investigadores como para o público em geral. Ao focar em galáxias grandes e brilhantes, o SGA fornece informações de localização e imagens de referência, facilitando futuros estudos astronômicos.

O Atlas da Galáxia de Siena não só permite aos cientistas examinar a estrutura em grande escala do universo, mas também auxilia na exploração de aspectos críticos como a distribuição da matéria escura e a formação e montagem de grandes galáxias. O atlas combina dados de três pesquisas realizadas entre 2014 e 2017, conhecidas coletivamente como DESI Legacy Surveys. Estas pesquisas fornecerão informações valiosas para o Instrumento Espectroscópico de Energia Escura (DESI), que visa compreender o impacto da energia escura na expansão do universo. O projeto DESI pretende criar um mapa extenso do cosmos, abrangendo espantosos 11 mil milhões de anos-luz.

Cobrindo impressionantes 20,000 graus quadrados, equivalente a cerca de metade do céu noturno, o Atlas da Galáxia de Siena é um dos maiores levantamentos de galáxias até hoje. Espera-se que o seu vasto âmbito melhore a compreensão dos astrónomos sobre vários fenómenos, incluindo os diferentes padrões de formação estelar entre galáxias e os processos físicos responsáveis ​​pelas diversas formas observadas. Além disso, o SGA irá lançar luz sobre a correlação entre a distribuição das galáxias e a propagação da matéria escura por todo o universo. Além disso, quando ondas gravitacionais são detectadas, este atlas ajudará a identificar com precisão as suas fontes.

FAQ:

P: Quantas galáxias o Siena Galaxy Atlas cataloga?

O Siena Galaxy Atlas compreende quase 400,000 galáxias.

P: O que distingue o Siena Galaxy Atlas dos esforços anteriores?

O SGA se destaca pelos dados de alta qualidade, garantindo posições, tamanhos e formatos corretos das galáxias. Ele também fornece as melhores medições de brilho para galáxias, ao contrário de compilações anteriores.

