Os pinguins-imperadores podem ser mais adaptáveis ​​às mudanças climáticas do que se pensava anteriormente

Uma equipa de cientistas ambientais de França, Tasmânia, Canadá, EUA e Austrália conduziu um estudo que sugere que os pinguins-imperadores podem ser mais adaptáveis ​​a um clima em mudança do que se acreditava anteriormente. A investigação, publicada na revista Science Advances, revela que os pinguins-imperadores são capazes de viver numa variedade de habitats com base em imagens de satélite de alta resolução.

Estudos anteriores demonstraram que, com as alterações climáticas, os níveis de gelo marinho estão a diminuir, representando um risco significativo para os pinguins-imperadores devido aos seus hábitos de reprodução. Esses pinguins depositam seus ovos em plataformas de gelo, que os protegem de predadores. No entanto, à medida que os níveis das plataformas de gelo diminuem, teme-se que os pinguins percam os seus locais seguros de reprodução. A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) alertou que as populações de pinguins-imperadores poderão diminuir 80% até ao final do século.

O estudo recente reavaliou os habitats em que vivem os pinguins-imperadores, analisando imagens de satélite da Antártica e seus arredores. Os pesquisadores descobriram que os pinguins-imperadores são capazes de se reproduzir em vários habitats, não apenas no gelo marinho. Eles também observaram uma divisão geográfica das colônias de pinguins com base nas características do habitat, indicando adaptabilidade. No entanto, ainda não está claro nas imagens se esse comportamento é novo ou se os pinguins sempre se adaptaram a diferentes locais de reprodução.

Embora o estudo sugira que os pinguins-imperadores podem não estar tão ameaçados como se pensava no curto prazo, as perspectivas a longo prazo são incertas. Outros factores, como o aquecimento das águas, a diminuição das presas e a exposição à poluição produzida pelo homem, como os microplásticos, ainda podem representar ameaças significativas à sua sobrevivência.

Mais pesquisas são necessárias para compreender completamente os impactos das mudanças climáticas e de outros fatores ambientais nos pinguins-imperadores. No entanto, este estudo dá esperança de que estas criaturas icónicas possam ter alguma resiliência para se adaptarem às novas condições face às alterações climáticas.

Fonte:

Sara Labrousse et al, Onde morar? O gelo marinho fixo molda o habitat do pinguim-imperador ao redor da Antártica, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adg8340