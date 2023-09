Mudanças nas placas tectônicas influenciam a biodiversidade na Terra

Um estudo recente encontrou uma ligação entre os movimentos das placas tectónicas da Terra e a diversidade de espécies marinhas. A investigação mostra que os processos que alteram a litosfera, que incluem movimentos das placas tectónicas, afectam os níveis dos oceanos, impactando assim a disponibilidade de ambientes marinhos rasos onde a vida prospera.

As placas tectônicas são grandes seções do manto superior e da crosta terrestre que cobrem todo o globo. Eles estão em constante movimento, causando o vulcanismo da Terra, a formação de montanhas e a criação de fossas oceânicas. O estudo, liderado pelo geólogo Slah Boulila, da Universidade Sorbonne, explora a questão de saber por que existem ciclos na diversidade e na biodiversidade.

Os investigadores analisaram conjuntos de dados geológicos e marinhos, bem como dados de biodiversidade marinha, para investigar o alinhamento dos ciclos da biodiversidade marinha com os processos das placas tectónicas. Ao comparar mais de 18,000 amostras de rochas marinhas e quase 32,000 géneros da base de dados de Paleobiologia, descobriram ciclos de 36 milhões de anos na biodiversidade marinha que se correlacionaram com mudanças na produção e subducção do fundo do mar.

Quando as placas tectônicas se afastam, forma-se uma fina crosta oceânica, e quando uma placa é empurrada sob outra em um processo chamado subducção, o nível do mar diminui. As variações no nível do mar alteram o habitat disponível para as espécies marinhas, levando a alterações na biodiversidade. Os elevados níveis do mar resultam na inundação de terras secas e no aprofundamento de áreas marinhas rasas, promovendo a proliferação de organismos marinhos. Por outro lado, os baixos níveis do mar reduzem o espaço disponível para a vida marinha.

Embora a ideia de uma ligação entre as mudanças das placas tectónicas e a biodiversidade não seja nova, esta investigação fornece uma validação adicional ao utilizar um conjunto de dados maior. As descobertas apoiam a hipótese de que as mudanças no ambiente estão ligadas a eventos de evolução e extinção. No entanto, o estudo não responde definitivamente por que estes ciclos ocorrem, deixando isso como uma questão sem resposta.

Além disso, ainda há debate entre os investigadores sobre a natureza cíclica das placas tectónicas, com alguns argumentando que é irregular e não periódica. No entanto, este estudo contribui para o crescente conjunto de evidências que destacam a interação entre mudanças no meio ambiente, evolução e extinção.

Em resumo, a investigação demonstra como as mudanças nas placas tectónicas têm impacto na biodiversidade, influenciando os níveis dos oceanos e a disponibilidade de habitats para espécies marinhas. A compreensão dessas conexões fornece informações valiosas sobre a história da diversificação de espécies e eventos de extinção da Terra.

Fonte: Beurteaux, D. (2023), Mudanças nas placas tectônicas alteram a biodiversidade, Eos, 104.