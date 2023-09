Novo estudo descobre que a sombra pode ajudar a prevenir o branqueamento dos corais

Um estudo recente conduzido pela Southern Cross University da Austrália descobriu uma solução potencial para prevenir o branqueamento de corais: a sombra. O branqueamento dos corais, que se tornou uma epidemia em todo o mundo devido ao aumento da temperatura da água, causou danos significativos aos recifes, incluindo a famosa Grande Barreira de Corais.

De acordo com Peter Butcherine, principal autor do estudo, a Grande Barreira de Corais está sob ameaça iminente das mudanças climáticas e sofreu quatro eventos de branqueamento em massa desde 2016. O próximo verão de 2023-24 representa um risco elevado devido às condições do El Niño e à maior temperaturas da água. Isto, combinado com as consequências futuras das alterações climáticas, tais como ondas de calor marinhas e tempestades mais frequentes, representa um perigo significativo para o recife.

Embora os esforços para reduzir as alterações climáticas sejam vitais, já não são suficientes para proteger a Grande Barreira de Corais. Portanto, pesquisadores do subprograma de Resfriamento e Sombreamento do Programa de Restauração e Adaptação de Recifes (RRAP) concentraram seus esforços na investigação da eficácia do sombreamento de recifes de coral para combater o branqueamento.

O estudo produziu resultados positivos, demonstrando que mesmo o sombreamento parcial durante uma parte do dia pode efetivamente mitigar o branqueamento. Descobriu-se que a redução da luz solar em 30% por volta do meio-dia solar durante quatro horas retarda o início do branqueamento em corais rasos e sob estresse térmico.

Estas descobertas abrem a possibilidade de várias intervenções humanas para ajudar os ecossistemas de corais. Coberturas artificiais, como telas de sombra, são uma solução potencial, mas são necessárias mais pesquisas para compreender os seus efeitos indiretos. Outra opção promissora é a utilização de sistemas de neblina artificial, que podem proporcionar sombra sem impactar o ecossistema de corais. No entanto, são necessárias investigação e desenvolvimento adicionais antes de uma implantação ampliada no terreno.

O estudo destaca a importância de abordagens inovadoras para proteger os recifes de coral e a necessidade urgente de medidas para preservar estes ecossistemas vitais.

Definições:

– Branqueamento de corais: Processo no qual os corais expelem as algas simbióticas que vivem nos seus tecidos, causado por factores de stress ambientais, como as altas temperaturas da água.

– Grande Barreira de Corais: O maior sistema de recifes de corais do mundo, localizado na costa de Queensland, Austrália.

– Sombreamento: Reduzir a quantidade de luz solar que atinge os corais, fornecendo cobertura ou usando métodos artificiais.

– El Niño: Padrão climático caracterizado pelo aquecimento do Oceano Pacífico, que pode ter impactos significativos nos padrões climáticos em todo o mundo.

– Ondas de calor marinhas: Períodos de temperaturas da água anormalmente quentes no oceano.

– Alterações climáticas: alterações a longo prazo na temperatura e nos padrões climáticos causadas pelas atividades humanas, especialmente pela emissão de gases com efeito de estufa.

Fontes:

– Estudo publicado em Frontiers in Marine Science, conduzido pela Southern Cross University da Austrália

– Citação de Peter Butcherine, pesquisador da Southern Cross University da Austrália, publicada em entrevista à Newsweek