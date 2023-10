O significado dos pulsos de luz em attossegundos: Prêmio Nobel de Física 2023

By

O Prémio Nobel da Física 2023 foi atribuído conjuntamente a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier pelo seu trabalho inovador em métodos experimentais que geram pulsos de luz de attossegundos. Mas o que é exatamente um pulso de luz de attossegundos e por que ele é significativo?

Um attosegundo é uma unidade de tempo incrivelmente curta, equivalente a um milhão de milhões de milionésimos de segundo. Para colocar em perspectiva, durante um attosegundo, a luz percorre uma distância aproximadamente do tamanho de um átomo. Os pulsos de attosegundo são extremamente difíceis de criar, mas têm imenso valor na pesquisa científica.

Anteriormente, os avanços na tecnologia laser permitiram aos cientistas gerar pulsos de luz mais curtos, até alguns femtossegundos (mil milhões de milionésimos de segundo). No entanto, atingir as escalas de tempo necessárias para estudar a dinâmica dos elétrons em átomos e moléculas exigiu uma abordagem inovadora.

A descoberta veio com a interação de pulsos de luz com um gás iônico altamente carregado, de onde a maioria dos elétrons foi removida. Essa interação produziu altos harmônicos da frequência inicial do laser, que poderiam ser projetados para gerar pulsos de luz extremamente curtos de attossegundos.

A capacidade de gerar pulsos de luz de attossegundos abriu novas fronteiras na pesquisa científica, particularmente em campos como física atômica e molecular, química e até biologia. Esses pulsos permitem aos cientistas estudar o movimento e a dinâmica dos elétrons em escalas moleculares em experimentos de laboratório, fornecendo informações cruciais sobre processos fundamentais.

As descobertas feitas por Agostini, Krausz e L'Huillier têm vastas aplicações e implicações, abrindo caminho para avanços em diversas disciplinas científicas. As suas realizações valeram-lhes o prestigiado Prémio Nobel da Física, que inclui uma parte igual de 11 milhões de coroas suecas (1.65 milhões de dólares).

Fontes: Real Academia Sueca de Ciências