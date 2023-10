Novas informações sobre a formação planetária a partir de observações do ALMA

Observações recentes do Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) forneceram novos conhecimentos sobre as fases iniciais da formação planetária. As imagens captadas pelo ALMA mostram uma estrela jovem e um disco sem quaisquer lacunas reveladoras, levantando a questão de saber se este é o momento em que os planetas começam a formar-se.

As estrelas são formadas dentro de nuvens moleculares gigantes, onde jovens protoestrelas começam a girar e formar discos protoplanetários compostos de gás e poeira. Esses discos são os locais de nascimento dos planetas, com a matéria se aglomerando para formar protoplanetas e planetesimais. Telescópios como o ALMA podem detectar as faixas cada vez maiores criadas por estes planetas em formação dentro dos discos protoplanetários.

O ALMA foi concebido para superar os desafios da obtenção de imagens destes discos, que estão envoltos em poeira que bloqueia a maior parte da luz. Com a sua capacidade de detectar comprimentos de onda milimétricos e submilimétricos, o ALMA pode capturar os sinais fracos provenientes destes discos. Ao longo dos anos, o ALMA obteve imagens de numerosos discos protoplanetários, com lacunas nos discos indicando a presença de planetas em formação.

O estudo recente centrou-se numa protoestrela chamada DG Taurus, que tem apenas cerca de um milhão de anos. O disco que envolve o DG Taurus é liso e não possui subestruturas discerníveis, como anéis ou lacunas. Isto sugere que ainda não se formaram planetas, proporcionando uma oportunidade única para estudar as condições iniciais para a formação de planetas.

Uma das principais descobertas do estudo é a mudança no tamanho e distribuição da poeira a cerca de 40 a 45 unidades astronômicas (UA) da estrela. Esta mudança pode ser devida à presença da linha de neve de monóxido de carbono, além da qual o tamanho da poeira aumenta. Acredita-se que as moléculas congeladas de monóxido de carbono (CO) sejam “mais pegajosas” do que as moléculas de dióxido de carbono (CO2) dentro da linha de congelamento do CO, levando à formação de moléculas orgânicas complexas (COMs) além desta linha.

Os COMs desempenham um papel crucial na complexa química necessária à vida, embora o seu papel específico no desenvolvimento de formas de vida baseadas em carbono, como a Terra, ainda esteja a ser debatido. A descoberta de COMs além da linha 40-45 UA num disco muito jovem abre novas possibilidades para a compreensão da formação e evolução dos planetas.

Ao estudar discos lisos como o que rodeia o DG Taurus, os cientistas podem obter informações valiosas sobre como os planetas eventualmente se formam e sobre a diversidade dos sistemas planetários. As observações contínuas dos discos protoplanetários pelo ALMA contribuirão para a nossa compreensão da formação planetária e das condições necessárias para o surgimento da vida.

Fontes: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), The Astrophysical Journal