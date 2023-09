Aproximação facial revela aparência de homem medieval com formas raras de nanismo

Uma equipe de pesquisadores criou com sucesso uma aproximação facial de um homem medieval que viveu na Polônia entre os séculos IX e XI. Este indivíduo, conhecido como Ł11/3/66, sofria de duas formas de nanismo, uma condição tão rara que nunca houve um caso registado num esqueleto centenário. Os pesquisadores usaram varreduras 90D do crânio do homem para reconstruir suas características faciais.

A análise dos restos do esqueleto já havia revelado que o homem apresentava características físicas consistentes com acondroplasia e discondrosteose de Léri-Weill, ambas formas de nanismo. As varreduras 3D mostraram que ele tinha costelas curtas, “ossos do quadril alargados” e “cotovelos virados para fora”, bem como um palato dentário arqueado alto. No entanto, sua aparência facial permaneceu desconhecida até agora.

Para criar a aproximação facial, os pesquisadores importaram as imagens do crânio para um programa de edição 3D e usaram marcadores de espessura de tecidos moles de doadores vivos para distribuir pontos de dados no crânio digitalizado. Eles também fizeram projeções baseadas em tomografias computadorizadas de indivíduos vivos para determinar o tamanho das características faciais.

A reconstrução facial revelou um homem com rosto redondo, testa proeminente e expressão neutra. Os pesquisadores também criaram uma reconstrução especulativa que retratava o homem com uma cabeça cheia de cabelos escuros e barba. Notavelmente, o tamanho da cabeça do homem era maior que a média, o que é uma característica comum da displasia esquelética.

Segundo a bioarqueóloga Magdalena Matczak, que participou da descoberta inicial do esqueleto do homem, a aproximação facial destacou características associadas à acondroplasia, como depressão da região nasal e hipoplasia do terço médio da face. Ela enfatizou a importância de recriar a aparência facial, pois nos permite ficar cara a cara com uma pessoa do passado.

Esta investigação fornece informações valiosas sobre a aparência física de indivíduos com formas raras de nanismo na Europa medieval. O uso de técnicas de digitalização 3D e de reconstrução facial continua a melhorar a nossa compreensão da história e da diversidade humana.

