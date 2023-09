Netuno em oposição: quando e como observar o gigante de gelo

Netuno, o oitavo planeta a partir do Sol e o planeta mais distante do nosso sistema solar, estará em oposição na terça-feira, 19 de setembro. Isso significa que estará em linha direta com o Sol e a Terra, com o nosso planeta posicionado no centro. Como um bônus adicional, Netuno também fará sua maior aproximação com a Terra, conhecida como perigeu, mais ou menos na mesma época. Isto fará com que o planeta distante pareça maior e mais brilhante no céu noturno, criando uma excelente oportunidade para observação.

Da cidade de Nova York, Netuno nascerá no leste aproximadamente às 6h58 EDT e se tornará visível algumas horas depois. Em seu ponto mais alto no céu, por volta das 12h51 EDT de quarta-feira, 20 de setembro, Netuno estará 46 graus acima do horizonte. Ele estará situado na constelação de Peixes.

No entanto, é importante notar que, embora Netuno esteja no perigeu, a Terra e o gigante gelado ainda estão incrivelmente distantes um do outro. Durante esta aproximação máxima, Netuno ainda estará a aproximadamente 2.7 bilhões de quilômetros de distância do nosso planeta. Para oferecer alguma perspectiva, a Terra e Marte estão separados por uma distância média de 140 milhões de milhas. Isto significa que a distância média entre Marte e a Terra poderia caber entre a Terra e Netuno quase 20 vezes.

Devido à sua imensa distância, Netuno não pode ser visto no céu a olho nu. Tem uma largura de 31,000 milhas (50,000 quilómetros), cerca de quatro vezes o tamanho da Terra, o que o torna o quarto maior planeta do nosso sistema solar. No entanto, a visibilidade de Netuno requer o uso de um telescópio ou binóculos de qualidade e condições climáticas favoráveis.

Concluindo, a oposição e proximidade de Netuno com a Terra apresentam uma excelente oportunidade para observar e estudar este gigante gelado distante. Ao utilizar o equipamento apropriado e encontrar um local adequado, os observadores do céu podem maravilhar-se com as maravilhas do nosso sistema solar.

