Drenagem de aquíferos em terrenos caóticos marcianos revela evidências de um antigo lago de lama

Uma descoberta marcante feita por uma equipe colaborativa liderada por Alexis Rodriguez, do Planetary Science Institute, revelou evidências de planícies sedimentares criadas pela drenagem de aquíferos dentro de formações de colapso marcianas denominadas terrenos caóticos. Os investigadores concentraram-se numa unidade sedimentar dentro de Hydraotes Chaos, que interpretam como sendo os restos de um lago de lama formado por descargas de estratigrafia de argilito carregada de gás que remonta a quase 4 mil milhões de anos atrás. Este período coincide com uma época em que a superfície de Marte era provavelmente habitável. Os sedimentos encontrados nesta área podem abrigar evidências de vida antiga.

A pesquisa, intitulada “Explorando a evidência de resíduos de explosão sedimentar do aqüífero médio da Amazônia em um terreno caótico marciano” e publicada na Nature Scientific Reports, foi um esforço colaborativo com co-autores do Centro de Pesquisa Ames da NASA, da Universidade do Arizona, da Universidade Autônoma de Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science e Universidade da Flórida.

Uma das descobertas intrigantes é a presença de vulcões de lama e diapiros em Hydraotes Chaos, que são generalizados e que se acredita resultarem de vulcanismo sedimentar. Em vez de ressurgências e erupções de magma, sedimentos úmidos e sais atingem e rompem a superfície, formando montes e fluxos. Estas formações de montículos ocorrem apenas sobre os materiais caóticos do solo do terreno e não nas mesas, sugerindo uma ligação na composição do material, em vez de uma gênese por forças extensionais regionais geradas por elevações magmáticas.

A pesquisa é um passo significativo na compreensão da história geológica e da habitabilidade potencial de Marte. Destaca a importância de investigar estes terrenos caóticos, pois podem conter pistas sobre a potencial existência de vida passada no planeta vermelho. À medida que a exploração de Marte continua, estudos mais aprofundados sobre a drenagem dos aquíferos e as formações sedimentares serão fundamentais para desvendar os mistérios do passado do planeta.

Fontes:

– Comunicado de imprensa do Planetary Science Institute

– Relatórios Científicos da Natureza