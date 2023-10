O declínio do gelo marinho da Antártica levanta preocupações para o mundo e para a Nova Zelândia

Uma cimeira de emergência da Plataforma Científica Antártica em Wellington suscitou sérias preocupações sobre as mudanças alarmantes que ocorrem na Antártida, particularmente no que diz respeito à redução significativa do gelo marinho durante o inverno passado. Dois membros proeminentes da Plataforma Científica, o Professor Nick Golledge e a Dra. Bella Duncan, ambos do Centro de Pesquisa Antártica da Universidade Victoria de Wellington, expressaram suas preocupações sobre as implicações da diminuição do gelo marinho na Antártica para a comunidade global, incluindo a Nova Zelândia.

Um artigo recente publicado na Communications Earth and Environment chamou a atenção para o mínimo recorde de gelo marinho antártico observado em Fevereiro de 2023, sugerindo que o aquecimento dos oceanos desempenhou um papel no empurramento do gelo para um novo estado de baixa extensão. Isto indica que os processos subjacentes que regem a cobertura do gelo marinho na Antártida podem ter sido alterados.

De acordo com o professor Nick Golledge, os modelos climáticos prevêem uma diminuição contínua do gelo marinho da Antártida nas próximas décadas, mesmo sob cenários rigorosos de redução das emissões de gases com efeito de estufa. A redução do gelo marinho é uma preocupação crítica, uma vez que desempenha um papel crucial na geração da Água de Fundo Antártica, uma das correntes oceânicas mais importantes do planeta. A interrupção da sua circulação tem implicações de longo alcance para o clima global, incluindo a região de Wairarapa. Além disso, o declínio do gelo marinho representa uma ameaça significativa para os pinguins-imperadores, uma vez que dependem fortemente dele para a reprodução.

A Dra. Bella Duncan compartilha as preocupações do Professor Golledge. O estudo dos registos históricos do ambiente antárctico indica que as mudanças actuais provavelmente persistirão, levando a impactos significativos no clima local e global, nos níveis do mar e nos ecossistemas. A devastação causada pelo ciclone Gabrielle este ano serviu como um exemplo claro das consequências de uma atmosfera mais quente, que retém mais água e resulta no aumento da quantidade de chuvas. Com a expectativa de eventos climáticos mais extremos, a acção urgente para enfrentar as alterações climáticas torna-se cada vez mais vital, à medida que os cientistas do clima lutam para transmitir a urgência da situação.

Fontes:

– Artigo Comunicações Terra e Meio Ambiente