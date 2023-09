Humanos provocam a perda de vários ramos da árvore da vida, conclui estudo

Um novo estudo alerta para a ameaça de uma sexta extinção em massa causada pelas atividades humanas, afirmando que os humanos estão a provocar a perda de ramos inteiros da “Árvore da Vida”. O estudo, publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences, é único porque examina a extinção de géneros inteiros e não apenas de espécies individuais.

Os investigadores concentraram-se nas espécies de vertebrados (excluindo peixes) e descobriram que dos 5,400 géneros estudados, 73 foram extintos nos últimos 500 anos, tendo a maioria deles desaparecido nos últimos dois séculos. Esta taxa de extinção é muito superior ao que seria esperado com base nas estimativas do registo fóssil.

Atividades humanas como a destruição de habitats, a pesca excessiva e a caça são identificadas como a principal causa desta crise de extinção. A perda de um género pode ter consequências de longo alcance para todo um ecossistema. O coautor do estudo, Gerardo Ceballos, destaca a urgência da situação, afirmando: “A nossa preocupação é que… estamos a perder coisas tão rapidamente que, para nós, isso sinaliza o colapso da civilização”.

Embora todos os especialistas concordem que a actual taxa de extinção é alarmante, se esta constitui uma sexta extinção em massa é uma questão de debate. Os cientistas definem uma extinção em massa como a perda de 75% das espécies num curto período de tempo. Segundo Robert Cowie, biólogo da Universidade do Havai, utilizando esta definição, ainda não ocorreu uma sexta extinção em massa.

No entanto, as conclusões do estudo sobre a perda de ramos inteiros da Árvore da Vida sublinham a gravidade da situação. Este estudo demonstra a necessidade urgente de ações para preservar a biodiversidade e proteger o futuro da humanidade.

Fontes:

– Ceballos, G., et al. (2023). Aniquilação biológica através da sexta extinção em massa em curso, sinalizada por perdas e declínios populacionais de vertebrados. Anais da Academia Nacional de Ciências.

– Madrugada, 20 de setembro de 2023