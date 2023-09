Humanos causam perda de galhos inteiros da árvore da vida, alerta novo estudo

Um estudo recente publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) revelou que os humanos estão a causar a extinção de ramos inteiros da “Árvore da Vida”, levantando preocupações sobre uma potencial sexta extinção em massa. O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade Nacional Autônoma do México, foca na extinção de gêneros inteiros, que são classificações entre espécies e famílias.

Ao contrário de estudos anteriores que examinaram apenas a perda de espécies individuais, esta investigação analisa o desaparecimento de géneros inteiros. É uma contribuição significativa porque fornece uma compreensão mais profunda das atuais taxas de extinção. O professor Gerardo Ceballos, um dos co-autores do estudo, sublinha que a crise de extinção é tão grave como a crise das alterações climáticas, mas é muitas vezes ignorada.

Ao examinar dados da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), os investigadores descobriram que 73 géneros foram extintos nos últimos 500 anos, com a maioria das extinções ocorrendo nos últimos dois séculos. Isto é alarmante, pois com base nas taxas de extinção anteriores, apenas dois géneros deveriam ter sido perdidos no mesmo período.

O estudo atribui atividades humanas como destruição de habitat, pesca excessiva e caça como as principais causas dessas extinções. A perda de um único género pode ter consequências de longo alcance para os ecossistemas. Os investigadores acreditam que é necessária uma acção urgente para evitar novas perdas e colapso de civilizações.

Embora exista um consenso entre os especialistas de que a actual taxa de extinção é alarmante, se cumpre os critérios para uma sexta extinção em massa continua a ser um tema de debate. Uma extinção em massa é definida como a perda de 75% das espécies em um curto período de tempo. No entanto, se as actuais taxas de extinção persistirem ou aumentarem, é provável que ocorra uma extinção em massa.

Os autores do estudo destacam a necessidade de priorizar a proteção e restauração de habitats naturais para evitar novas extinções. Eles acreditam que ainda é possível salvar muitos géneros se forem tomadas medidas imediatas.

Fontes: Anais da Academia Nacional de Ciências (PNAS)

Definições:

Gêneros: Na classificação dos seres vivos, gênero é uma classificação entre espécie e família.

Espécie: Um grupo de organismos que compartilham características semelhantes e podem se reproduzir para produzir descendentes férteis.

Extinção em massa: Uma rápida perda de uma percentagem significativa de espécies num curto período de tempo, levando a grandes mudanças ecológicas e evolutivas.

Árvore da Vida: Uma representação metafórica das relações entre diferentes espécies, traçando sua história evolutiva até um ancestral comum.