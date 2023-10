Pesquisadores usam radiotelescópio gigante de ondas métricas para estudar a ionosfera da Terra

Os pesquisadores fizeram um avanço significativo no estudo da ionosfera terrestre ao utilizar o Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) em vez das tradicionais observações de satélite. O GMRT, localizado na região de baixas latitudes, tem se mostrado eficaz na detecção e caracterização de perturbações na ionosfera. Esta pesquisa proporciona uma melhor compreensão da ionosfera, o que pode ter implicações na melhoria da precisão dos serviços GPS, bem como no estudo de rádio galáxias.

O principal autor do estudo, Sarvesh Mangala do Centro Nacional de Radioastrofísica, juntamente com seu mentor, Prof Abhirup Datta do IIT-Indore, detectaram com sucesso vários distúrbios ionosféricos itinerantes (TIDs) de média escala e TIDs de pequena escala usando o GMRT. Essas perturbações foram observadas nas frequências de 235 MHz e 610 MHz.

O estudo revelou mudanças inesperadas na ionosfera durante as horas do nascer do sol, perturbações ionosféricas significativas e estruturas de menor escala movendo-se na mesma direção. Esta observação desafia estudos anteriores e destaca a importância da utilização de instrumentos de baixa latitude, como o GMRT, para detectar eficazmente alterações na densidade electrónica da ionosfera.

Ao melhorar o conhecimento e os modelos da ionosfera, esta investigação pode levar a melhores tecnologias e medições mais precisas para navegação e comunicação. A excepcional sensibilidade do GMRT permite medições precisas das variações ionosféricas, superando as capacidades dos instrumentos GPS e radar.

Este resultado inovador abre novos caminhos para pesquisas usando o GMRT. Yashwant Gupta, Diretor do Centro Nacional de Radioastrofísica, afirmou que esta conquista valida suas crenças no potencial do GMRT e destaca a importância desta pesquisa no avanço da nossa compreensão da ionosfera.

