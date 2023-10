Novos insights sobre a ionosfera da Terra revelados pelo radiotelescópio

Os pesquisadores fizeram uma descoberta inovadora sobre os distúrbios na ionosfera da Terra usando o Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) pela primeira vez. A ionosfera é uma camada importante da atmosfera da Terra que desempenha um papel crucial em várias tecnologias, como serviços de GPS e estudos de rádio galáxias. Ao estudar a ionosfera, os cientistas podem melhorar a precisão dos serviços de posicionamento, navegação e cronometragem.

O estudo, publicado na revista Geophysical Research Letters, foi liderado por Sarvesh Mangala, do Centro Nacional de Rádio Astrofísica. Mangala, junto com seu mentor, Prof Abhirup Datta do IIT-Indore, detectou e caracterizou com sucesso vários tipos de distúrbios ionosféricos usando o GMRT.

Os pesquisadores observaram perturbações ionosféricas itinerantes (TIDs) de média escala com um alcance de 100 a 300 km, bem como TIDs de pequena escala de aproximadamente 10 km. Estas perturbações foram detectadas nas frequências de 235 MHz e 610 MHz durante uma observação de quase nove horas.

Uma das principais descobertas do estudo foram as mudanças inesperadas na ionosfera durante as horas do nascer do sol. Os investigadores também observaram perturbações ionosféricas significativas e estruturas de menor escala movendo-se na mesma direção.

O que torna este estudo único é a utilização de um instrumento de baixa latitude como o GMRT, que está colocado mais próximo do equador magnético da Terra. Estudos anteriores concentraram-se principalmente em perturbações ionosféricas em regiões de latitudes médias e altas. A excepcional sensibilidade do GMRT permitiu medições precisas das variações ionosféricas, superando as capacidades dos instrumentos GPS e radar.

As descobertas desta investigação irão melhorar a nossa compreensão da ionosfera e contribuir para o desenvolvimento de tecnologias mais precisas para navegação e comunicação. O GMRT provou ser uma ferramenta eficaz para estudar fenómenos ionosféricos, mostrando o seu potencial para novos avanços neste campo de investigação.

