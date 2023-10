Radiotelescópio gigante Meterwave usado para estudar distúrbios na ionosfera da Terra

Os pesquisadores utilizaram o Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) para estudar distúrbios na ionosfera da Terra pela primeira vez. Anteriormente, as observações da ionosfera eram feitas por meio de satélites. Ao melhorar a nossa compreensão da ionosfera, esta investigação pode aumentar a precisão dos serviços de posicionamento, navegação e cronometragem, bem como facilitar o estudo de rádio galáxias. O estudo, publicado na revista Geophysical Research Letters, foi liderado por Sarvesh Mangala, do Centro Nacional de Rádio Astrofísica.

A equipe detectou com sucesso perturbações ionosféricas itinerantes (TIDs) de média escala com um alcance de 100 a 300 km e TIDs de pequena escala de aproximadamente 10 km usando o GMRT. Estas observações foram feitas nas frequências de 235 MHz e 610 MHz. O estudo revelou mudanças inesperadas na ionosfera durante as horas do nascer do sol, perturbações ionosféricas significativas e estruturas de menor escala movendo-se na mesma direção.

A sensibilidade “excepcional” do GMRT permitiu aos pesquisadores detectar e caracterizar TIDs durante uma observação de nove horas realizada de 5 a 6 de agosto de 2012. Este estudo é um dos primeiros a empregar efetivamente um instrumento de baixa latitude (localizado mais próximo do campo magnético da Terra). equador) para detectar mudanças na densidade eletrônica na ionosfera.

As descobertas desta pesquisa poderão melhorar o conhecimento e os modelos da ionosfera, levando a avanços em tecnologias e medições mais precisas para fins de navegação e comunicação. O GMRT, embora não seja uma sonda tradicional para estudar a ionosfera, provou ser muito eficaz na detecção de vários fenómenos ionosféricos.

O GMRT oferece maior sensibilidade em comparação aos instrumentos GPS e radar, permitindo medições precisas das variações ionosféricas. Este estudo demonstrou o potencial do GMRT para abrir novos caminhos de pesquisa neste campo.

Fonte: O Novo Expresso Indiano