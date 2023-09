Cientistas descobrem o mecanismo químico de nanodiamantes revestidos de sílica para computação quântica e rotulagem biológica

Pesquisadores da San Jose State University (SJSU) descobriram o mecanismo de ligação responsável pela formação de conchas uniformes de sílica em nanodiamantes. A equipe utilizou poderosos raios X gerados pela Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) no SLAC National Accelerator Laboratory para estudar os nanomateriais. Os resultados, publicados na revista ACS Nanoscience Au, fornecem informações cruciais sobre a química envolvida na criação de nanodiamantes revestidos de sílica.

Os nanodiamantes são diamantes sintéticos ultrapequenos com propriedades notáveis. Apesar de seu tamanho minúsculo, os nanodiamantes têm redes de carbono perfeitas e podem exibir respostas a campos magnéticos, campos elétricos e luz à temperatura ambiente. Essas características únicas tornam os nanodiamantes adequados para diversas aplicações, incluindo computação quântica e biomarcação de células.

Para melhorar a funcionalidade dos nanodiamantes, os pesquisadores passaram a revestir as partículas de diamante com sílica. A sílica não apenas fornece uma casca lisa e protetora para os nanodiamantes, mas também permite a modificação da superfície. Ao adicionar tags específicas ao revestimento de sílica, os cientistas podem direcionar os nanodiamantes para atingir células ou locais específicos. Este controle sobre o movimento dos nanodiamantes tem implicações significativas para aplicações em biomedicina e biotecnologia.

Por mais de uma década, os cientistas ficaram intrigados com o mecanismo por trás da formação do revestimento de sílica nos nanodiamantes. Os pesquisadores da SJSU descobriram que os grupos químicos do álcool na superfície do nanodiamante desempenham um papel crucial na facilitação do crescimento das cascas de sílica. Eles descobriram que a introdução de hidróxido de amônio com etanol durante o processo de revestimento leva à produção desses grupos alcoólicos.

Para examinar as superfícies escondidas sob o revestimento de sílica, os pesquisadores da SJSU utilizaram as instalações de raios X do SSRL. Eles usaram um sensor de borda de transição, um termômetro supersensível, para detectar mudanças de temperatura e convertê-las em energias de raios X. Através da espectroscopia de absorção de raios X (XAS), a equipe investigou as superfícies dos nanodiamantes e mediu a espessura do revestimento de sílica em escala nanométrica. Os resultados demonstraram a eficácia do XAS no estudo de materiais submersos como nanodiamantes.

O conhecimento adquirido com a compreensão do mecanismo de ligação dos nanodiamantes revestidos de sílica abre novos caminhos para os pesquisadores. Abraham Wolcott, principal investigador do estudo, planeja explorar o uso de outros materiais, como titânio e óxidos de zinco, para revestir nanodiamantes. Esses revestimentos alternativos poderiam expandir ainda mais as aplicações dos nanodiamantes na detecção quântica e na rotulagem biológica.

As descobertas desta pesquisa fornecem informações valiosas sobre a química dos revestimentos de nanodiamantes e oferecem oportunidades para otimizar a casca de sílica e explorar outros materiais de revestimento. Com uma melhor compreensão do mecanismo químico por trás dos nanodiamantes revestidos de sílica, os pesquisadores podem continuar a desbloquear o potencial desses minúsculos diamantes para computação quântica e aplicações de rotulagem biológica.

Fonte:

– Perla J. Sandoval et al, Diamantes Quânticos na Praia: Insights Químicos sobre o Crescimento de Sílica em Diamante em Nanoescala usando Caracterização e Simulação Multimodal, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033