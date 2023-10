Cientistas descobrem que atividade tectônica causa o maior terremoto em Marte

A sonda InSight da NASA detectou um terremoto de magnitude 4.7 em Marte, que é o maior terremoto já registrado no planeta. Teorias anteriores sugeriam que os impactos dos meteoritos causaram estes “martemotos”, mas a ausência de uma cratera de impacto levou os cientistas a concluir que o terramoto foi causado pela actividade tectónica no interior de Marte. Esta descoberta fornece uma compreensão mais profunda dos processos geológicos do planeta.

A descoberta desafia a ideia de que Marte é geologicamente inativo. Embora os terremotos da Terra sejam gerados pelo movimento das placas tectônicas, Marte possui uma única placa sólida e, ainda assim, ainda existem falhas ativas no planeta. Marte está gradualmente encolhendo e esfriando, o que cria movimento dentro da crosta, resultando em terremotos.

O epicentro do terremoto foi determinado na região de Al-Qahira Vallis, no hemisfério sul de Marte. Ele liberou mais energia do que todos os outros terremotos detectados pelo InSight combinados. Inicialmente, a assinatura sísmica do terremoto assemelhava-se à de dois impactos anteriores de meteoritos detectados pela sonda. No entanto, análises mais aprofundadas e uma busca por características da superfície descartaram um impacto como causa.

Esta descoberta tem implicações importantes para futuras missões a Marte. Compreender a atividade sísmica marciana é crucial para a exploração humana do planeta. Embora este terramoto em particular não tenha efeitos catastróficos na Terra, destaca a necessidade de estudar e planear potenciais riscos sísmicos ao enviar humanos para Marte.

Esta descoberta também contribui para desvendar a história geológica e a evolução de Marte. Com uma melhor compreensão da atividade sísmica no planeta, os cientistas podem obter informações sobre a sua estrutura interior e como esta se transformou ao longo do tempo.

Fontes:

– Cartas de Pesquisa Geofísica

– Missão NASA InSight