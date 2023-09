Astrônomos descobrem planeta orbitando sistema estelar raro

Uma equipe de astrônomos usando as instalações do Very Large Telescope no Chile fez uma descoberta intrigante no espaço profundo. Eles capturaram uma imagem de um sistema estelar conhecido como HIP 81208, que tem uma estrela central massiva orbitada por uma anã marrom, uma “estrela falida” menor. Além disso, os cientistas identificaram um planeta orbitando uma pequena estrela localizada muito mais longe da estrela central. O planeta, denominado “HIP 81208 Cb”, tem aproximadamente 15 vezes a massa de Júpiter.

De acordo com o Observatório Europeu do Sul, que é uma organização científica colaborativa de nações europeias, a descoberta do HIP 81208 Cb torna o sistema estelar um sistema quádruplo hierárquico, com duas estrelas e dois corpos celestes menores orbitando cada um. O planeta recém-descoberto está situado na fronteira entre os planetas e as anãs marrons, que não são massivas e quentes o suficiente para sofrerem fusão nuclear.

Normalmente, os astrônomos contam com técnicas como o método de trânsito para detectar e estudar exoplanetas. Contudo, o Very Large Telescope, com os seus grandes espelhos, é capaz de capturar imagens diretas destes mundos distantes. O Telescópio Espacial James Webb, o observatório espacial mais poderoso da humanidade, também desempenha um papel crucial no estudo de atmosferas de exoplanetas e no fornecimento de informações sobre esses mundos distantes.

Embora pouco se saiba sobre o HIP 81208 Cb neste momento, a descoberta contribui para a nossa compreensão dos exoplanetas e das suas características variadas. É possível que alguns destes planetas distantes possam abrigar condições adequadas para vida alienígena, embora nenhuma evidência concreta tenha sido encontrada até agora.

No geral, esta descoberta destaca a complexidade e diversidade dos sistemas estelares no universo, expandindo o nosso conhecimento dos corpos celestes que existem para além do nosso próprio sistema solar.

Fontes:

– Observatório Europeu do Sul: ESO

- NASA