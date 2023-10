O básico sobre átomos, moléculas e matéria

Os átomos são os blocos de construção fundamentais da matéria. Eles consistem em um núcleo, que contém prótons com carga positiva e nêutrons sem carga, orbitados por elétrons com carga negativa. Quando dois ou mais átomos se unem em uma proporção e estrutura fixas, eles formam uma substância química conhecida como molécula. Por exemplo, a água (H2O) é uma molécula composta por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio.

Matéria refere-se a tudo que ocupa espaço e tem massa. Pode existir em diferentes estados, como sólido, líquido ou gasoso. Os sólidos, assim como os cristais, possuem uma estrutura organizada com um arranjo simétrico de átomos ou moléculas. Líquidos, como água ou óleo, fluem livremente, mas mantêm um volume constante. Os gases, por outro lado, não têm forma ou volume fixo e são compostos de moléculas individuais que se movem livremente.

A atmosfera é o envelope de gases que envolve a Terra ou outros corpos celestes. As nuvens, que consistem em gotículas de água ou partículas de gelo, são massas de partículas transportadas pelo ar que viajam alto na atmosfera da Terra impulsionadas pelo vento. Os cometas são objetos celestes constituídos por um núcleo de gelo e poeira. Quando um cometa passa perto do Sol, o calor faz com que o gelo vaporize, criando uma cauda visível.

Órgãos são várias partes de um organismo que desempenham funções específicas. Por exemplo, o ovário é um órgão responsável pela produção de óvulos e o cérebro é um órgão que processa sinais nervosos. As proteínas, compostas por longas cadeias de aminoácidos, são moléculas essenciais que formam a base das células, músculos e tecidos vivos. Eles desempenham um papel crucial em vários processos biológicos.

No mundo da química, os sais são compostos formados pela combinação de um ácido com uma base, frequentemente encontrada no oceano como sal marinho. Super-resfriamento refere-se ao processo de resfriamento de um líquido ou gás abaixo de seu ponto de congelamento sem que ele se solidifique. É um exemplo de como a matéria pode existir em diferentes estados, demonstrando as propriedades fascinantes dos átomos e das moléculas.

