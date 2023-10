Estudo de filamento de actina revela backdoor molecular para liberação de fosfato

Pesquisadores do Instituto Max Planck de Fisiologia Molecular e do Instituto Max Planck de Biofísica fizeram avanços significativos na compreensão do mecanismo de liberação de fosfato dos filamentos de actina. Os filamentos de actina são fibras proteicas essenciais nas células que regulam várias funções celulares, incluindo o movimento celular. A liberação de fosfato dos filamentos de actina inicia o processo de desmontagem, que é crítico para o movimento celular, mas os detalhes desse processo há muito escapam aos cientistas.

Usando microscopia eletrônica criogênica (crio-EM) e simulações de dinâmica molecular, os cientistas identificaram uma região na actina que funciona como uma “porta dos fundos molecular” para a saída do fosfato. Eles também descobriram que uma backdoor distorcida permite uma liberação mais rápida de fosfato em um mutante de actina associado à miopatia nemalínica, uma doença muscular grave.

Os filamentos de actina são polimerizados a partir de proteínas de actina individuais e fazem parte do citoesqueleto da célula. A liberação de fosfato do núcleo do filamento sinaliza à célula que o filamento tem idade suficiente para ser desmontado. A pesquisa anterior do grupo do Instituto Max Planck de Fisiologia Molecular levou a publicações inovadoras no campo da actina, que lançaram as bases para este estudo.

Os pesquisadores determinaram estruturas crio-EM de alta resolução de filamentos de actina em diferentes estados e não encontraram nenhuma abertura ou porta na actina através da qual o fosfato pudesse escapar. Isso os levou a levantar a hipótese da existência de uma porta dos fundos momentânea que se abre para liberar fosfato e depois fecha novamente rapidamente.

Através de uma abordagem multidisciplinar envolvendo crio-EM, simulações de dinâmica molecular e análise mutacional, os pesquisadores foram capazes de determinar os mecanismos moleculares de liberação de fosfato tanto da extremidade do filamento quanto do núcleo do filamento. Eles descobriram que a porta dos fundos permanece predominantemente fechada após a clivagem do fosfato, antes de se abrir brevemente para permitir a saída do fosfato.

O mutante de actina analisado neste estudo, denominado N111S, está associado à miopatia nemalínica e apresenta uma porta dos fundos aberta, resultando em liberação mais rápida de fosfato. Os investigadores sugerem que esta libertação ultrarrápida pode contribuir para a fisiopatologia da doença.

O estudo abre portas para novas pesquisas sobre o ciclo dinâmico de montagem da actina em células e doenças relacionadas à organização defeituosa da actina. Investigações futuras terão como objetivo descobrir como a liberação de fosfato é controlada dentro da célula e o papel das proteínas que se ligam à actina neste processo. Além disso, o estudo abre caminho para a exploração de outras mutações de actina relacionadas a doenças, levando potencialmente ao desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas.

Fonte: Sociedade Max Planck