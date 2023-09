Cientistas extraem com sucesso RNA do extinto tigre da Tasmânia - o que vem a seguir?

Em setembro de 2023, os cientistas alcançaram um grande avanço ao extrair com sucesso o RNA de um tigre da Tasmânia, uma criatura extinta. O RNA extraído foi de um espécime com mais de 130 anos e atualmente guardado no Museu Sueco de História Natural. Esta descoberta inovadora forneceu aos geneticistas informações valiosas sobre como funcionavam os genes deste animal extinto. As descobertas deste estudo foram publicadas na revista científica Genome Research.

O tigre da Tasmânia, também conhecido como tilacino, era um marsupial carnívoro que já vagou pela Austrália, Nova Guiné e Tasmânia. A causa exata da sua extinção permanece desconhecida, mas acredita-se que a perseguição humana desempenhou um papel significativo. O último tilacino conhecido, chamado Benjamin, morreu em cativeiro em 1936.

Embora o foco principal da pesquisa não tenha sido a clonagem de espécies extintas, a capacidade de extrair, analisar e sequenciar RNA antigo abre possibilidades para a recriação de espécies extintas no futuro. O geneticista Emilio Mármol Sánchez, principal autor do estudo, defende mais pesquisas sobre a biologia desses animais extintos. No entanto, o processo de recriação de uma espécie extinta através da edição genética em parentes vivos de animais existentes é complexo e demorado.

Liderando os esforços para ressuscitar o tilacino está o professor Andrew Pask, da Universidade de Melbourne. Ele afirmou que a descoberta de RNA em museus antigos e em amostras antigas acrescenta uma profundidade significativa à nossa compreensão da biologia animal extinta. O processo de ressurreição envolve a edição do DNA do parente vivo mais próximo da espécie extinta, a criação de embriões com os genomas revisados ​​e a descoberta de uma mãe substituta adequada para a prole. Embora os genomas de aproximadamente 20 espécies extintas tenham sido sequenciados, até 2022, nenhuma dessas espécies foi recriada com sucesso.

A clonagem é um processo semelhante que pode ser considerado uma vez que a espécie tenha sido ressuscitada com sucesso. No entanto, o foco atual está no uso da restauração genética em vez da clonagem. A clonagem envolve a transferência do DNA de uma célula somática para um óvulo cujo núcleo e DNA foram removidos, que então se desenvolve em um embrião. O embrião é então implantado em uma mãe substituta para se transformar em uma réplica viva da espécie extinta.

Em conclusão, a extracção bem sucedida de ARN do tigre da Tasmânia abre novos caminhos para a investigação genética e a potencial ressurreição de espécies extintas. Embora o processo de recriação de uma espécie extinta seja complexo e desafiante, os cientistas estão a ultrapassar os limites do conhecimento neste campo. O futuro pode trazer a possibilidade de vermos espécies há muito perdidas caminharem pela Terra mais uma vez.

Fontes:

- CNN

– O Museu Australiano

- Reuters

- Geografia nacional