Pesquisadores extraem RNA do extinto tigre da Tasmânia

Cientistas extraíram com sucesso RNA de uma espécie extinta pela primeira vez. O tilacino, também conhecido como tigre da Tasmânia, era um marsupial carnívoro extinto em 1936. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Estocolmo e do Centro de Paleogenética de Estocolmo conseguiu recuperar RNA de um espécime de tilacino de 130 anos no Centro de Estocolmo. Museu de História Natural.

O RNA (ácido ribonucleico) é uma molécula que desempenha um papel crucial na síntese de proteínas e transporta material genético em alguns vírus. Os pesquisadores conseguiram sequenciar o RNA da pele e dos tecidos musculares esqueléticos do espécime de tilacino. Esta descoberta permite aos cientistas estudar a biologia e o metabolismo das células do tigre da Tasmânia antes da sua extinção.

O tilacino foi caçado e responsabilizado pela morte de gado na Tasmânia, o que levou à sua extinção. A perda de habitat e as doenças introduzidas também contribuíram para o seu desaparecimento. Os recentes esforços de extinção da Colossal Biosciences visam criar uma espécie proxy do tilacino e reintroduzi-la no seu habitat original. No entanto, a investigação sobre o ARN conduzida pela equipa da Universidade de Estocolmo não se concentrou na extinção.

A capacidade de recuperar RNA de espécies extintas abre possibilidades para futuras pesquisas. Os cientistas poderão recuperar RNA de outros animais extintos e até de vírus antigos mantidos em coleções de museus. Isto poderia fornecer insights sobre a evolução dos vírus e contribuir para avanços na tecnologia de edição de genes, fertilização in vitro e análise computacional de dados genéticos.

O estudo do ADN antigo registou progressos significativos nos últimos anos, e a recuperação do ARN de espécies extintas poderá abrir caminho para novas descobertas. Com inúmeras criaturas extintas alojadas em museus, a extração de RNA de outras espécies poderá em breve tornar-se uma realidade.

