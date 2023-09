Decodificando os segredos genéticos de uma espécie extinta: análise de RNA do tigre da Tasmânia

Os geneticistas fizeram uma descoberta inovadora ao isolar e decodificar moléculas de RNA de um espécime de tigre da Tasmânia de 130 anos. Isto marca a primeira vez que o RNA foi recuperado de um animal extinto. O material genético foi obtido de um exemplar da coleção do Museu Sueco de História Natural. As descobertas, publicadas na revista científica Genome Research, esclarecem como funcionavam os genes do extinto tigre da Tasmânia.

O tigre da Tasmânia, ou tilacino, era um predador marsupial que desapareceu há aproximadamente 2,000 anos, com exceção de uma população na Tasmânia que mais tarde foi caçada até a extinção. O principal autor do estudo, Emilio Mármol Sánchez, afirmou que embora a reintrodução da espécie não fosse o objetivo da pesquisa, uma compreensão mais profunda da composição genética do tigre da Tasmânia poderia ajudar nos esforços para ressuscitar o animal.

Andrew Pask, que dirige o Laboratório Integrado de Pesquisa em Restauração Genética de Thylacine, descreveu o estudo como inovador, pois demonstra que o RNA pode ser extraído de museus antigos e de amostras antigas. Esta descoberta aumentará a compreensão dos cientistas sobre a biologia dos animais extintos e melhorará a reconstrução dos genomas extintos.

Ao contrário do DNA, o RNA é uma cópia temporária de uma seção do DNA e é mais frágil, decompondo-se rapidamente. No passado, acreditava-se que o RNA não perdurava ao longo do tempo. No entanto, em 2019, os investigadores sequenciaram o ARN da pele de um lobo de 14,300 anos preservado no permafrost. O presente estudo estabelece ainda a viabilidade de recuperação de RNA de animais extintos, com esforços futuros destinados a recuperar RNA de espécies que desapareceram muito antes, como o mamute-lanoso.

A equipe de pesquisa sequenciou com sucesso o RNA da pele e dos tecidos musculares esqueléticos do espécime do tigre da Tasmânia, identificando genes específicos do tilacino. Essa informação forma o transcriptoma do animal, análogo ao genoma armazenado no DNA. A compreensão do RNA permite que os cientistas obtenham uma compreensão mais abrangente da biologia de um animal. Mármol Sánchez usa a analogia de uma cidade onde cada restaurante tem acesso a um livro de receitas gigante (ADN), mas é o ARN que permite a cada restaurante criar pratos distintos. Ao analisar o RNA, os cientistas podem descobrir a intrincada biologia e metabolismo dentro das células.

Este avanço na descodificação dos segredos genéticos de uma espécie extinta abre novas possibilidades para estudar ADN antigo e compreender o intrincado funcionamento de criaturas há muito perdidas.

